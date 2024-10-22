波蘭未獲邀討論烏克蘭戰爭會議 引發輿論抨擊

根據波蘭筆記（Note From Poland）報導，美國、英國、法國和德國18日在柏林舉行會議，討論如何支援烏克蘭對抗俄羅斯，但並未邀請東北歐國家，特別是波蘭參與討論，引發輿論批評。

波蘭一直是烏克蘭的重要盟友，提供軍事、人道和外交支援等，為烏克蘭物資與人員的重要通道。這次會議由美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相施凱爾（KeirStarmer）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）主導。

波蘭國家安全局（BBN）負責人西維拉（JacekSiewiera）在社交媒體X上分享4國領導人和歐洲地圖的照片，指出這次會議忽略了波蘭、波羅的海以及北歐國家的參與，這些國家將會是歐盟的前線，但卻未能受邀討論區域安全，反映出歐洲的嚴重誤判。

Organizując w formacie pkt.1 spotkanie dotyczące wojny z pkt 2 i przyszłości Europy z pominięciem przedstawiciela regionu pkt.3 ktoś bardzo nie zrozumiał zmian jakie zaszły na kontynencie od początku 2022.

Ps. Czy koreańskie rakiety pasują do szwedzkich okrętów podwodnych? pic.twitter.com/ZebW9LUVe8 — Jacek Siewiera (@JacekSiewiera) 2024年10月19日

布魯金斯學會和歐洲中心（CUSE）主任史特岑穆勒（Constanze Stelzenmuller）批評這種「四國形式」已經不能反應歐洲的防衛現實，應該包括波蘭等重要的東歐國家。

英國國防及安全智庫「皇家聯合軍事研究所」國際研究主任（RUSI）艾爾（Jonathan Eyal）表示，西方領導人似乎忽視了波蘭在討論烏克蘭未來議題上的重要性。尤其波蘭是北約成員國中，國防預算最高的國家，波蘭軍隊也是北約第三大軍隊。

愛沙尼亞前總統易維斯（Toomas Ilves）在他的X平台上寫道，他被告知是德國總理蕭茲親自阻止了波蘭的參與。波蘭筆記報導認為可能和兩國之間近期在一系列問題上與柏林發生衝突有關。例如兩國對移民政策和俄羅斯能源的歧見，加上近日波蘭認為德國應該支付在二次世界大戰中積欠的補償款項等問題，僵持不下。

波蘭前駐烏克蘭大使皮克洛（Jan Pieklo）指出，波蘭、羅馬尼亞及波羅的海國家比其他國家更了解俄羅斯的威脅，因此這類會議應該要考慮這些國家的意見。

一些社交媒體使用者甚至開玩笑地提到2004年的一句名言，當時美國總統布希（George Bush）在總統選舉辯論中，告訴民主黨籍總統候選人凱瑞（JohnKerry）「你忘記了波蘭。」以嘲諷西方國家在涉及國際安全和合作議題時忽視東歐國家的貢獻以及波蘭在地緣政治中的重要角色。

截至目前為止，波蘭總理圖斯克（Tusk）所領導的政府沒有對波蘭未獲邀的情況發表任何評論。