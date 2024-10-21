北約示警：北韓若派兵烏克蘭援俄 將使局勢嚴重升級

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天警告，若北韓派兵赴烏克蘭支持俄羅斯，將使局勢「嚴重升級」。

綜合法新社及韓聯社報導，呂特在社群媒體X發文表示，他已與南韓總統尹錫悅通話，討論北約「與首爾的密切夥伴關係、國防工業合作，以及歐洲-大西洋和印度-太平洋區域間相互關聯的安全（議題）」。

此外，呂特還在X指出：「北韓派遣部隊前往烏克蘭與俄羅斯並肩作戰，將意味局勢嚴重升級。」

南韓國家情報院18日表示，北韓已決定「大規模」派遣部隊，支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭，其中1500名特種部隊已在俄國遠東地區接受訓練，之後可能部署到烏克蘭前線。

南韓外交部今天召見俄國駐韓大使齊諾威耶夫（Georgy Zinoviev），抗議北韓近期派兵協助俄羅斯侵略烏國，要求北韓立即撤軍，並強調將利用一切可能手段來應對。

俄羅斯駐韓大使館表示，齊諾威耶夫今天向南韓外交部強調，俄羅斯與北韓之間的合作「並非針對」南韓的安全利益。

俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者：「北韓是我們的近鄰兼夥伴，我們在各領域發展（雙邊）關係，這是我們的主權權利。我們將繼續進一步發展這種合作。」

面對記者詢問俄國是否正運用北韓部隊，培斯科夫拒絕正面回應，僅做出以上表示。