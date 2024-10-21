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基輔連2夜遭俄無人機攻擊 俄加緊進攻烏東小鎮爆巷戰

中央社／ 基輔21日綜合外電報導
烏克蘭軍人向無人機開火，夜空中出現曳光彈。 路透社
烏克蘭軍人向無人機開火，夜空中出現曳光彈。 路透社

烏克蘭官員今天說，首都基輔連續第2夜遭到俄羅斯發動數波無人機攻擊，造成數棟住宅大樓受損及至少1平民受傷。另據親俄部落客說，俄軍正在烏東城鎮塞利多韋外圍與烏軍巷戰。

路透社報導，烏克蘭軍方表示，俄羅斯昨天一夜飛來116架無人機，其中59架遭防空系統擊落，45架失去蹤跡，很可能在烏克蘭境內墜落；另有最多10架仍在烏克蘭領空。

基輔軍事行政首長波普科（Sergiy Popko）在社群媒體平台Telegram發文表示：「又是令人提心吊膽的一夜。敵人並未減少對烏克蘭和基輔的空襲強度。」

根據烏克蘭軍方說法，有數起攻擊損及民間基礎設施。

波普科指出，在數波攻擊中，至少有10架來自不同方向並鎖定基輔的無人機遭到摧毀，這些無人機雖然無一擊中目標，但掉落的殘骸至少造成1名男子受傷。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）也在Telegram發文說，俄羅斯無人機的殘骸掉落到3個基輔主要市區，造成若干住宅大樓的屋頂和正面局部毀損，以及一些供電纜線受損。

另外，俄軍為了掌控烏克蘭東部的整個頓巴斯（Donbas）地區，而持續向前推進。儘管烏軍已攻入俄國境內並奪下庫斯克州（Kursk）一部分，但從開放來源的資料來看，俄軍9月仍以2022年3月以來最快速度進攻。

俄軍近幾週來在頓內茨克州（Donetsk）先是包圍一些城鎮，再慢慢向內壓縮，直到烏軍被迫撤離。根據幾名親俄部落客的說法，俄軍正在對戰前人口達2萬多的塞利多韋（Selydove）採取相同行動。

其中知名的烏克蘭裔親俄軍事部落客波多利亞卡（Yuri Podolyaka）指出，俄羅斯部隊對塞利多韋的攻勢已加劇，「鎮上正在進行巷戰」。

其他幾位親俄部落客也發布塞利多韋發生激烈砲擊的影片，路透社尚無法核實這些片段。俄羅斯國防部則未予置評。

俄烏戰爭 俄羅斯 基輔 烏克蘭 無人機

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