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金正恩也想參戰？南韓防長：北韓可能出兵烏克蘭援俄
烏俄戰事未歇，南韓國防部長金容鉉8日表示，北韓可能會向烏克蘭部署正規武裝部隊以援助俄羅斯，是北韓與俄羅斯深化軍事合作的最新跡象。
韓聯社報導，北韓領導人金正恩和俄羅斯總統普亭6月峰會期間簽署《全面戰略夥伴關係條約》，條約規定，只要俄國或北韓任一方遭到入侵和陷入戰爭時，另一方都可以援引條約向對方提供軍事援助。
金容鉉在國會審計會議上對議員們說，由於俄羅斯和北韓簽署一項類似軍事同盟的共同條約，因此這種軍事部署的可能性很大。
報導指出，烏克蘭東部城市頓內茨克（Donetsk）俄羅斯佔領區內，日前傳出有6名北韓人民軍軍官遭烏克蘭空襲炸死，另有3人受傷，依此推斷，該消息很可能無誤。
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