烏克蘭襲克里米亞石油設施 俄稱擊落12架無人機

烏克蘭今天表示，烏軍於夜間襲擊被俄羅斯占領的克里米亞半島一座大型石油設施，俄方則稱在半島上空擊落12架烏國無人機，且俄軍拿下烏克蘭東部另一座村莊。

法新社報導，烏克蘭軍方在社群媒體發文說，烏軍於夜間「在暫時被占領的克里米亞半島（Crimea）城市費奧多西亞（Feodosia）成功襲擊敵方離岸石油設施」。

俄羅斯在克里米亞扶植的當地政府指出，約有7萬人口的黑海港市費奧多西亞有一座石油設施起火，但沒有人員傷亡。

路透社報導，克里米亞當局並未說明起火原因等細節。與俄羅斯安全部門關係密切的Telegram新聞頻道Baza提到，當地居民聽見一連串爆炸巨響後，費奧多西亞有數座燃料槽起火。

路透社無法獨立核實與這起爆炸相關的報導，烏克蘭官員也未立即就此事發表評論。

俄羅斯國防部則表示，烏克蘭對俄國目標一共派出21架攻擊無人機，其中12架在夜間於克里米亞半島上空被擊落。

俄羅斯國防部還說，俄軍在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）拿下村莊格羅季夫卡（Grodivka）。這座村莊鄰近烏國東部重要後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk），俄軍持續逼近此地。