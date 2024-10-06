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俄軍發動數波無人機攻勢 烏克蘭：鎖定基輔和敖德薩

中央社／ 基輔6日綜合外電報導
烏克蘭官員今天說道，俄羅斯針對烏國多地發動夜間無人機攻勢，不僅鎖定首都基輔，還襲擊黑海港市敖德薩的基礎設施。圖為俄羅斯羅斯托夫地區的射擊場，一名俄羅斯軍人手持一架無人機。僅示意，路透資料照
烏克蘭官員今天說道，俄羅斯針對烏國多地發動夜間無人機攻勢，不僅鎖定首都基輔，還襲擊黑海港市敖德薩的基礎設施。圖為俄羅斯羅斯托夫地區的射擊場，一名俄羅斯軍人手持一架無人機。僅示意，路透資料照

烏克蘭官員今天說道，俄羅斯針對烏國多地發動夜間無人機攻勢，不僅鎖定首都基輔（Kyiv），還襲擊黑海（Black Sea）港市敖德薩（Odesa）的基礎設施。

路透社報導，烏克蘭緊急救難當局指出，俄羅斯發動數波無人機攻勢，導致敖德薩有1人受傷，並毀損當地的倉庫及貨運卡車。在此期間，烏國許多地方處於空襲警戒狀態長達數小時。

基輔市暨首都週邊地區軍政機關首長波普科（Serhiy Popko）聲稱，防空系統摧毀了所有鎖定基輔的無人機。目前沒有人員受傷的通報消息。

烏克蘭空軍表示，俄羅斯對烏國多地出動至少87架無人機，其中56架被烏軍擊落。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 無人機 空襲

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