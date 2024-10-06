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多名北韓軍官喪命…參觀俄軍位於烏東基地 遇上烏軍空襲慘遭炸死

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
俄羅斯總統普亭（右）和北韓領袖金正恩（左），去年9月在俄國齊爾考夫斯基市外的東方太空發射場會談時握手。美聯社
俄羅斯總統普亭（右）和北韓領袖金正恩（左），去年9月在俄國齊爾考夫斯基市外的東方太空發射場會談時握手。美聯社

烏軍3日空襲烏東頓內次克俄占區，導致20多名軍人死亡，烏克蘭媒體報導，其中有6人是遠道而來參觀俄烏戰爭前線戰況的北韓軍官。

這些北韓軍官是來了解俄軍如何應對烏軍使用的美製武器，但由於他們所在的一座俄占區俄軍軍事基地被烏軍空襲，在躲避不及下造成6名北韓軍官喪命、3名北韓軍官受傷，後送莫斯科治療。

俄羅斯和北韓關係愈來愈熱絡下，烏克蘭國防部情報總局（GUR）去年聲稱，北韓已派特遣隊到烏克蘭境內的俄占區，至於是否參戰則不清楚。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 烏克蘭 空襲

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