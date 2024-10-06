聽新聞
0:00 / 0:00
多名北韓軍官喪命…參觀俄軍位於烏東基地 遇上烏軍空襲慘遭炸死
烏軍3日空襲烏東頓內次克俄占區，導致20多名軍人死亡，烏克蘭媒體報導，其中有6人是遠道而來參觀俄烏戰爭前線戰況的北韓軍官。
這些北韓軍官是來了解俄軍如何應對烏軍使用的美製武器，但由於他們所在的一座俄占區俄軍軍事基地被烏軍空襲，在躲避不及下造成6名北韓軍官喪命、3名北韓軍官受傷，後送莫斯科治療。
在俄羅斯和北韓關係愈來愈熱絡下，烏克蘭國防部情報總局（GUR）去年聲稱，北韓已派特遣隊到烏克蘭境內的俄占區，至於是否參戰則不清楚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言