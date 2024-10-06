「很難撐過2025年」 美學者評俄烏局勢：烏克蘭將成丟失大片領土的殘存政權

針對俄烏情勢發展，美國芝加哥大學政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）接受大陸媒體採訪時表示，烏克蘭將很難撐過2025年。因此今年底到明年初之間，戰爭就會結束，然後轉變成「凍結衝突」。至於烏克蘭將成為一個功能失調、丟失大片領土的「殘存政權」。

米爾斯海默是著名的國際關係學者，針對當前俄烏局勢，他日前在接受大陸國際傳播自媒體《底浪Wave》訪問時指出，如果真心實意地想解決這場危機，辦法其實很簡單：一、確保烏克蘭不會加入北約；二、確保烏克蘭保持中立。

他認為，這兩步能極大地推動危機解決的進程，但美國到了這個時候已經沒有興趣確保烏克蘭中立，它更想看到烏克蘭加入北約。

米爾斯海默指出，北約直接派遣地面或空中部隊進入烏克蘭，並與俄軍直接交火的可能性相當小，美國也不希望與俄羅斯打一場大國戰爭。

他預期，烏克蘭將很難撐過2025年，所以今年底到明年初之間，戰爭就會結束，然後轉變成「凍結衝突」。烏克蘭將成為一個功能失調、丟失大片領土的「殘存政權」。

在進入「凍結衝突」階段後，米爾斯海默認為，烏克蘭和西方將會不遺餘力地給俄羅斯製造麻煩，尤其是在烏克蘭境內的俄占區；俄羅斯則會竭盡全力削弱烏克蘭殘餘政權的運轉功能，俄羅斯會致力於在歐洲內部挑撥矛盾，包括北約和歐盟各成員國之間的矛盾。

米爾斯海默稱，哪怕表面上的戰火停息了，一旦局勢進入到「凍結衝突」階段，其實並不會帶來任何實質性的和平，在可預見的未來，只會有無窮無盡的衝突。

米爾斯海默表示，俄烏衝突的另一個影響，就是把俄羅斯推向了中國的懷抱。現在中俄兩國都擁有同樣的切身利益，要在全球範圍內共同合作以阻止美國的步伐。而且中俄都將美國視為對手，都清楚齊心協力制衡美國符合兩國的共同利益。

米爾斯海默指出，如今中俄兩國的關係更加密切，所有這一切如果從中國的角度來看，俄烏戰爭對於中國來說簡直是天賜良機。俄羅斯將繼續向中國尋求援助，而幫助俄羅斯也符合中國的利益。

在東亞地區的事務上，米爾斯海默預期，俄羅斯將會盡其所能地幫助中國，在衝突局勢中戰勝美國。因為俄羅斯的目標不僅僅是烏克蘭，而是要在全球範圍內戰勝美國。只要美國還是中俄兩國的對手，中國和俄羅斯就會保持緊密聯繫。