快訊

國家級警報響！大雷雨炸南部3縣市 影響時間持續1小時

名嘴張友驊滑倒葉克膜搶救 醫曝重傷關鍵：看倒下時有無意識

長假後可能爆單？陸股8日恢復交易 滬深交易所7日展開全網測試

4名戰俘疑遭俄軍處決…烏克蘭檢方展開調查 可能犯嫌已被拘留

中央社／ 基輔5日綜合外電報導
烏克蘭檢察官今天表示正在調查俄羅斯軍隊處決4名烏克蘭戰俘的指控，並表示已拘留1名可能的犯嫌。情境示意圖。圖／Ingimage
烏克蘭檢察官今天表示正在調查俄羅斯軍隊處決4名烏克蘭戰俘的指控，並表示已拘留1名可能的犯嫌。情境示意圖。圖／Ingimage

烏克蘭檢察官今天表示正在調查俄羅斯軍隊處決4名烏克蘭戰俘的指控，並表示已拘留1名可能的犯嫌。

法新社報導，烏國東北部哈爾科夫州（Kharkiv）檢察官辦公室在社群媒體Telegram發文表示，「檢察官已啟動與4名戰俘遭到蓄意殺害有關的審前調查」。

貼文引述哈爾科夫檢察長菲爾恰科夫（Oleksandr Filchakov）所言表示：「調查是經由審訊俄羅斯戰俘開始，審訊期間獲得了有關犯行的證詞。」

據稱，這些軍人是今年夏天在俄羅斯軍事指揮部的命令下遭到殺害，地點位於沃爾臣斯克（Vovchansk）一家集料加工廠。沃爾臣斯克一直是激烈戰鬥的焦點。

菲爾恰科夫說：「本案很特別，因為可能成為上述訴訟嫌疑人的人，也正在烏克蘭被關押。」

一旦證明犯下戰爭罪，被指控的犯案者將面臨終身監禁。

烏克蘭檢察長辦公室本月稍早表示已掌握有關「至少92名投降烏克蘭士兵」在戰場上遭到處決的資訊。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄烏一再指責對方殺害戰俘。

俄烏戰爭 俄羅斯 檢察官 烏克蘭 軍人

延伸閱讀

俄軍傳攻入烏軍前線據點 澤倫斯基稱前線形勢「非常困難」

美史上第2人！阿拉巴馬州死囚遭氮氣處決 死前說了這句話

俄軍機今3度犯日領空 日自衛隊發射熱焰彈驅離

臺史博x公視聯手 再現《聽海湧》戰俘監聽員史與二戰悲歌

相關新聞

「很難撐過2025年」 美學者評俄烏局勢：烏克蘭將成丟失大片領土的殘存政權

針對俄烏情勢發展，美國芝加哥大學政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）接受大陸媒體採訪時表示，烏克蘭將...

4名戰俘疑遭俄軍處決…烏克蘭檢方展開調查 可能犯嫌已被拘留

烏克蘭檢察官今天表示正在調查俄羅斯軍隊處決4名烏克蘭戰俘的指控，並表示已拘留1名可能的犯嫌

澤倫斯基擬在例會提「勝利計畫」 外媒：缺乏全面戰略

烏克蘭總統澤倫斯基今天在通訊軟體Telegram發文表示，烏克蘭盟邦將於本月12日在德國拉姆施坦（Ramstein）召開...

會見入俄打仗官兵 澤倫斯基稱庫斯克行動「激勵那些給我們武器的人」

法新社與基輔獨立報報導，烏克蘭總統澤倫斯基4日開始視察東北部的蘇梅州，並且會晤在俄羅斯庫克州作戰的第82空中突擊旅士兵。

為何不能像幫以色列一樣幫烏克蘭防空？ 五角大廈：形勢與戰場截然不同

美國國防部副發言人辛格（Sabrina Singh）3日在例行記者會上表示，從北約領土擊落烏克蘭上空的俄羅斯飛...

拜習近日將通話 話題料觸及俄烏、AI

美、中計畫安排兩國元首在數日內通話。拜登總統和中國國家主席習近平上次通話是今年4月，兩人去年11月曾於加州會晤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。