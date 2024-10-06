4名戰俘疑遭俄軍處決…烏克蘭檢方展開調查 可能犯嫌已被拘留

烏克蘭檢察官今天表示正在調查俄羅斯軍隊處決4名烏克蘭戰俘的指控，並表示已拘留1名可能的犯嫌。

法新社報導，烏國東北部哈爾科夫州（Kharkiv）檢察官辦公室在社群媒體Telegram發文表示，「檢察官已啟動與4名戰俘遭到蓄意殺害有關的審前調查」。

貼文引述哈爾科夫檢察長菲爾恰科夫（Oleksandr Filchakov）所言表示：「調查是經由審訊俄羅斯戰俘開始，審訊期間獲得了有關犯行的證詞。」

據稱，這些軍人是今年夏天在俄羅斯軍事指揮部的命令下遭到殺害，地點位於沃爾臣斯克（Vovchansk）一家集料加工廠。沃爾臣斯克一直是激烈戰鬥的焦點。

菲爾恰科夫說：「本案很特別，因為可能成為上述訴訟嫌疑人的人，也正在烏克蘭被關押。」

一旦證明犯下戰爭罪，被指控的犯案者將面臨終身監禁。

烏克蘭檢察長辦公室本月稍早表示已掌握有關「至少92名投降烏克蘭士兵」在戰場上遭到處決的資訊。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄烏一再指責對方殺害戰俘。