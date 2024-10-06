俄烏戰爭升高緊張 波蘭將領：須擴軍才能自我防衛

中央社／ 華沙5日綜合外電報導
波蘭總參謀長庫庫拉（WieslawKukula）。路透
波蘭總參謀長庫庫拉（WieslawKukula）。路透

波蘭通訊社（PAP）報導，一名高級將領表示，波蘭這一代將無可避免地面臨戰爭，如果國家要能自衛，就得有支規模更大得多的軍隊；但有鑑於人口高齡化，這個目標似乎很難達成。

路透社報導，波蘭總參謀長庫庫拉（WieslawKukula）昨天在弗羅茨瓦夫（Wroclaw）一所軍事學校演說時表示：「一切都顯示，我們這一代人將武裝起來，保衛我們的國家，我和你們都不打算輸掉這場戰爭。」

「我們會贏得勝利，我們會回來，並繼續建設波蘭，但必須發生一些事情。我們必須建立武裝部隊，為這種行動做好準備。」

庫庫拉表示，人口危機將減緩招募步伐。

庫庫拉說：「對手的潛力如此之大，我們必須建立一支更大的軍隊，這意味我們還必須實施義務役。」義務役是指強制性的軍事訓練和服役，目前尚未強制執行。

波蘭國防部數據顯示，今年底，波蘭陸軍將擁有超過20萬7500名士兵，以人員計算，波蘭陸軍成為北大西洋公約組織（NATO）第3大陸軍，僅次於美國和土耳其。

庫庫拉7月表示，波蘭必須為全面衝突做好準備。莫斯科2022年2月入侵鄰國烏克蘭以來，波蘭與俄羅斯及其盟友白俄羅斯的關係急劇惡化。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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