澤倫斯基擬在例會提「勝利計畫」 外媒：缺乏全面戰略

烏克蘭總統澤倫斯基今天在通訊軟體Telegram發文表示，烏克蘭盟邦將於本月12日在德國拉姆施坦（Ramstein）召開例會，屆時烏方將提交其「勝利計畫」。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）寫道：「我們將提交勝利計畫，即以公正方式結束（俄烏）戰爭的明確具體步驟。」

烏克蘭抵禦鄰國俄羅斯全面入侵已近千日，基輔於最近幾個月提出終戰計畫。

烏克蘭尚未公布計畫細節，不過澤倫斯基上月訪問華府期間，已向美國總統拜登（Joe Biden）及角逐美國總統大位兩名主要候選人賀錦麗（KamalaHarris）、川普（Donald Trump）簡報這項計畫。

美國國務院發言人表示，該計畫包含「一些具有成效的措施」，美方將就此與烏克蘭交換意見。

然而「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述匿名美國官員報導，這項計畫只是重新包裝烏克蘭請求交付更多武器及解除遠程飛彈使用限制，且缺乏全面戰略。