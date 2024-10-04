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拜登將到訪 德國極左派支持者示威抗議軍援烏克蘭

中央社／ 柏林3日綜合外電報導

德國數千人今天響應極左派人士號召，在首都柏林示威抗議德國支持正在努力抵擋俄羅斯部隊進攻的烏克蘭。美國總統拜登將在1週後來到德國進行國是訪問。

法新社報導，示威者高舉的標語包括「談判！不要武器！」、「不要戰爭」及「和平主義非天真」，一些人也舉著反美標誌。

德國是僅次於美國的烏克蘭軍事援助供應國，但打算明年將這部分預算砍半。示威者的主要訴求之一正是德國停止提供烏克蘭武器。而基輔迫切需要這些武器來抵禦俄羅斯全面侵略。

拜登（Joe Biden）將成為1985年雷根（RonaldReagan）出訪德國以來首位赴德進行國是訪問的美國總統。他還預計在位於德國西部拉姆施坦（Ramstein）的美軍基地與其他烏克蘭盟邦討論軍事援助。

現身這場示威的德國極左派民粹領袖瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）長久以來要求德國停止提供烏克蘭武器，並反對在德國境內部署美國長程飛彈的計畫。

她親俄及反對北大西洋公約組織（NATO）的立場，幫助她的黨在德國東部3個邦的議會選舉贏得好成績，其中在包圍柏林的布蘭登堡邦（Brandenburg）拿下12%選票。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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