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上任3天 北約秘書長呂特出訪基輔

中央社／ 布魯塞爾3日專電
北約秘書長呂特（前左）閃電出訪基輔，向烏克蘭總統澤倫斯基（右）表達對烏克蘭的支持。 路透社
北約秘書長呂特（前左）閃電出訪基輔，向烏克蘭總統澤倫斯基（右）表達對烏克蘭的支持。 路透社

上任第3天，北約秘書長呂特閃電出訪基輔，展現對烏克蘭抗俄的支持。呂特向烏克蘭總統澤倫斯基說，2022年俄羅斯全面侵烏以來，北約占所有對烏軍援99%，「但我知道你們需要更多」。

前荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在1日正式接任北大西洋公約組織（NATO）秘書長，他今天無預警到訪烏克蘭首都，與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談。

呂特說，這是他自俄烏戰爭以來第5次到訪基輔，也是北約任內第1次，目的就是要向烏國人民和世人傳達北約持續力挺烏克蘭的明確訊息，他並將進一步支持烏克蘭列為優先任務，確保烏克蘭戰勝。

呂特推崇澤倫斯基孜孜不倦的領導力和烏克蘭人民的決心，提醒世人自由的可貴和所有人協助捍衛烏國自由的重要。

除了重申7月北約高峰會對烏提供更多武器和軍事訓練的承諾，呂特也表示北約盟國已同意一年內對烏提供至少400億歐元（約新台幣1.4兆元）軍事援助，並將每年檢視此額度是否足以讓烏克蘭戰勝。

呂特並提到過去數週已有幾個北約盟國各自宣布對烏軍援，包括丹麥、拉脫維亞、英國；美國也提供了80億美元（約新台幣2567億元）的軍援。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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