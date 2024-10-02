堡壘倒下！俄軍傳完全控制烏東據點胡歷達爾 烏軍承認守軍已撤出

路透與烏克蘭媒體2日報導，俄羅斯的戰爭部落客與媒體以及烏克蘭部隊均表示，俄軍已完全掌控了烏東堡壘胡歷達爾（Vuhledar）鎮，烏軍已經撤退。

自2022年俄烏戰爭開打以來，胡歷達爾的烏軍曾經抵禦俄軍的猛攻。但根據報導，俄羅斯的社群媒體Telegram帳號發布了俄軍在殘破行政大樓屋頂揮舞國旗的影像。俄羅斯的莫斯科共青團員報則報導，以抵抗出名的烏軍第72機械化旅最後部隊1日晚間棄守後，胡歷達爾終於倒下。

Telegram的SHOT頻道和親俄戰爭部落客均證實，胡歷達爾在俄羅斯的完全控制之下。俄羅斯軍方尚未發表官方回應，烏軍指揮東部區域的霍爾蒂恰（Khortytsia）集團軍2日則表示，烏軍已撤出胡歷達爾。

霍爾蒂恰集團軍發布聲明表示，「上級指揮部授權部隊從胡歷達爾撤出的調動，以保存人員和軍事裝備，並為進一步的作戰接手陣地」。

路透報導，俄軍在9月17日占領了後勤樞紐波克羅夫斯克（紅軍城）附近的烏克蘭斯克（Ukrainsk），隨後包圍了胡歷達爾，基本上迫使烏軍做選擇，撤退或是被俘。

此外，俄軍日益使用鉗形戰術設下圈套，接著壓縮烏軍據點。影像顯示，俄軍用火砲跟滑翔炸彈猛烈轟炸胡歷達爾；兩軍均未透露損失，也都稱對方付出了高昂的人力代價。

路透指出，胡歷達爾不只靠近連結克里米亞到烏東頓巴斯工業區的鐵路線，還坐落於東部和南部戰場的交叉點，控制此處具有重要意義，因為將讓俄軍推進變得容易，試圖刺穿烏軍防線後方的深處。

俄方部落客表示，俄軍現在可以試圖朝大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）推進，該處位於胡歷達爾以西僅30多公里。基輔獨立報指出，胡歷達爾也是大諾沃西爾卡和整個烏控頓內次克州南部地區之前的最後一個設防城鎮。