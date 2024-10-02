北約新秘書長指中國為俄侵烏賦能 中：認知錯誤
針對北大西洋公約組織新任秘書長呂特1日直指，中國已成為俄羅斯侵烏戰爭的決定性賦能者，中國駐歐盟使團發言人今天稱，中方在「烏克蘭危機」問題上的立場「光明磊落」，敦促北約糾正對中錯誤認知，停止插手亞太事務。
中國駐歐盟使團官網2日以不具名發言人名義發表聲明宣稱，中方在「烏克蘭危機」問題上的立場「光明磊落」，始終致力於政治解決、勸和促談。
發言人說，中國和巴西等「全球南方」國家不久前在聯合國成立「烏克蘭危機和平之友小組」，推動為停火止戰、重啟和談積累條件、營造氛圍。中方「客觀公正立場和建設性作用」得到國際社會「廣泛認同」。
發言人提到，在「烏克蘭危機」問題上，「甩鍋推責、拉幫結派」無助於危機的解決。中方敦促北約摒棄冷戰思維，糾正對中錯誤認知，停止插手亞太事務，多做有利於世界和平穩定的事情，而不是相反。
曾任荷蘭總理的呂特（Mark Rutte）1日就任北約秘書長。他在就任記者會上表示，中國已成為俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的決定賦能者。而他在3月訪中時就告訴中國官員，「你們（對俄支持）使我們受到威脅」。
呂特表示，北約與紐西蘭、澳洲、日本、韓國等印太四國的合作至關重要，因為俄國從中國和北韓獲得幫助，使俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）得以遂行野心。
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