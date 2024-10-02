快訊

奇蹟！桃園79歲婦失蹤5天…颱風登陸前被尋獲「倒臥草叢、意識清楚」

山陀兒颱風進逼南台灣！愛河水位暴潮高漲 路人驚呼「有點滿了」

烏克蘭國防工業產量大增 澤倫斯基讚不絕口

中央社／ 基輔1日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基今天盛讚烏克蘭的「新國防工業」大幅提高產量，協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。

法新社報導，基輔仰賴西方支持者提供的數十億美元軍援來回擊俄羅斯軍隊，但也對國內軍火部門挹注大量投資。

澤倫斯基在基輔一場國防論壇上表示：「光是今年上半年，烏克蘭生產的火砲和迫擊砲彈藥就比2022年全年多出25倍。」

澤倫斯基說，近300家烏克蘭和外國武器公司在基輔參加了這場會議。

俄烏戰爭中，烏軍混合使用了蘇聯時代的武器、西方捐贈的物資以及一些尖端的國內裝備，例如長程攻擊無人機。

由於華盛頓在援助費用問題上爭論不休，烏軍長達數月彈藥短缺，對基輔凸顯出投資國家生產的重要性。

澤倫斯基說：「在全面戰爭極其艱困的條件下，在俄羅斯的持續攻擊下，烏克蘭人能夠建立幾乎全新的國防工業。今天，每個人都可以看到烏克蘭的這種新能力。 」

澤倫斯基表示，烏克蘭現在有能力每年生產400萬架無人機。

無人機已成莫斯科和基輔的重要戰場裝備，小型飛行器每天都用於前線偵察，大型飛行器則裝滿炸藥，飛行數百英里深入敵方領土。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）在政府會議上表示，烏克蘭前線使用的彈藥有一半是國內生產。

但由於整個國家都在俄羅斯飛彈的射程範圍內，進一步提高烏克蘭境內的產量變得複雜。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄軍傳攻入烏軍前線據點 澤倫斯基稱前線形勢「非常困難」

一同現身！川普稱跟澤倫斯基有「非常良好的關係」 和普亭也是

才酸澤倫斯基是史上最強推銷員！川普證實：2人將於27日會面

川普：27日將會晤烏克蘭總統澤倫斯基

相關新聞

北約新秘書長指中國為俄侵烏賦能 中：認知錯誤

針對北大西洋公約組織新任秘書長呂特1日直指，中國已成為俄羅斯侵烏戰爭的決定性賦能者，中國駐歐盟使團發言人今天稱，中方在「...

烏克蘭國防工業產量大增 澤倫斯基讚不絕口

烏克蘭總統澤倫斯基今天盛讚烏克蘭的「新國防工業」大幅提高產量，協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵

新秘書長挺烏克蘭：普亭必須知道北約不會屈服

北大西洋公約組織新任秘書長呂特(Mark Rutte)1日表示，俄羅斯領導人普亭必須認識到，北約組織不會放棄對烏克蘭在對...

俄軍傳攻入烏軍前線據點 澤倫斯基稱前線形勢「非常困難」

烏克蘭總統澤倫斯基9月30日表示，對俄戰爭前線的形勢「非常、非常困難」，烏軍必須在秋季期間全力以赴。

普亭砸史上最高軍費！俄2025年國防預算暴增25% 國安支出達14兆元

隨著俄國繼續在烏克蘭的戰爭，以及進一步加劇與西方的對抗，俄羅斯國會官網9月30日公布2025年預算草案文件，其中國防開支...

俄連續空襲烏克蘭33夜 9月無人機攻勢創新紀錄

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯向烏克蘭11州發射飛彈與無人機，俄軍已連續33夜對烏國前線後方發動空中攻勢，創下俄烏戰爭爆發以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。