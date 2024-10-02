烏克蘭國防工業產量大增 澤倫斯基讚不絕口

烏克蘭總統澤倫斯基今天盛讚烏克蘭的「新國防工業」大幅提高產量，協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。

法新社報導，基輔仰賴西方支持者提供的數十億美元軍援來回擊俄羅斯軍隊，但也對國內軍火部門挹注大量投資。

澤倫斯基在基輔一場國防論壇上表示：「光是今年上半年，烏克蘭生產的火砲和迫擊砲彈藥就比2022年全年多出25倍。」

澤倫斯基說，近300家烏克蘭和外國武器公司在基輔參加了這場會議。

在俄烏戰爭中，烏軍混合使用了蘇聯時代的武器、西方捐贈的物資以及一些尖端的國內裝備，例如長程攻擊無人機。

由於華盛頓在援助費用問題上爭論不休，烏軍長達數月彈藥短缺，對基輔凸顯出投資國家生產的重要性。

澤倫斯基說：「在全面戰爭極其艱困的條件下，在俄羅斯的持續攻擊下，烏克蘭人能夠建立幾乎全新的國防工業。今天，每個人都可以看到烏克蘭的這種新能力。 」

澤倫斯基表示，烏克蘭現在有能力每年生產400萬架無人機。

無人機已成莫斯科和基輔的重要戰場裝備，小型飛行器每天都用於前線偵察，大型飛行器則裝滿炸藥，飛行數百英里深入敵方領土。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）在政府會議上表示，烏克蘭前線使用的彈藥有一半是國內生產。

但由於整個國家都在俄羅斯飛彈的射程範圍內，進一步提高烏克蘭境內的產量變得複雜。