快訊

颱風山陀兒移動緩慢…南部降雨時間延長 周四離台最低溫僅21度

颱風夜「推車運屍」領光死亡信眾存款 精舍住持等3人羈押禁見

問一句「來過嗎？」 台中LaLaport燒肉店女員工遭女客暴打

聽新聞
0:00 / 0:00

俄軍傳攻入烏軍前線據點 澤倫斯基稱前線形勢「非常困難」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭東部頓內次克州前線城市胡歷達爾的住宅大樓因俄軍打擊受損，攝於2023年8月。資料照片。路透
烏克蘭東部頓內次克州前線城市胡歷達爾的住宅大樓因俄軍打擊受損，攝於2023年8月。資料照片。路透

烏克蘭總統澤倫斯基9月30日表示，對俄戰爭前線的形勢「非常、非常困難」，烏軍必須在秋季期間全力以赴。

路透與基輔獨立報報導，澤倫斯基在當天的夜間視訊講話表示，他跟總司令瑟爾斯基與總參謀長巴爾吉列維奇舉行超過2半小時的會談，「關於我們每個前線區域、戰力和特別任務的報告，形勢非常、非常困難」。

澤倫斯基說，「這個秋天能做的一切，我們能達成的一切，都必須達成」。他還表示，「最重要的是，利用一切現有手段和工具向俄羅斯施壓，以盡快達成烏克蘭和我們全部人民期盼的公正和平目標」。

報導指出，這是不到一周內，澤倫斯基第二度提到，需要在未來幾個月在軍事方面迅速行動。基輔獨立報指出，俄羅斯繼續在烏東前線各處推進攻勢，主要在頓內次克州的波克羅夫斯克（紅軍城）、胡歷達爾（Vuhledar）和托列茨克（Toretsk）軸線，當地烏軍寡不敵眾、火力不足，被迫逐漸撤退。

烏克蘭的軍事部落客近日已報告，俄軍一直在胡歷達爾推進。跟烏克蘭國防部關係密切的戰爭繪圖網站「DeepState」則引述俄方報告指出，俄軍正在砲擊該鎮，「他們的步兵正在該市和高層建築之間移動，俄羅斯人已在該市西部市區升起了他們的旗幟」。

基輔獨立報1日報導，烏克蘭頓內次克州州長菲拉什金（Vadym Filashkin）上電視講話時承認，俄軍已進入四面楚歌的胡歷達爾，並指戰鬥正在進行中，戰況「極端困難」，「敵軍已幾乎到達鎮中心了，戰鬥正在鎮內發生，因此幾乎不可能引進人道援助」。

社群媒體另有未經證實影像與報告指出，俄軍已在胡歷達爾市議會屋頂揮舞國旗。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

一同現身！川普稱跟澤倫斯基有「非常良好的關係」 和普亭也是

才酸澤倫斯基是史上最強推銷員！川普證實：2人將於27日會面

川普：27日將會晤烏克蘭總統澤倫斯基

與澤倫斯基會面！賀錦麗暗批川普「投降協議」 被普亭牽著鼻子走

相關新聞

俄軍傳攻入烏軍前線據點 澤倫斯基稱前線形勢「非常困難」

烏克蘭總統澤倫斯基9月30日表示，對俄戰爭前線的形勢「非常、非常困難」，烏軍必須在秋季期間全力以赴。

普亭砸史上最高軍費！俄2025年國防預算暴增25% 國安支出達14兆元

隨著俄國繼續在烏克蘭的戰爭，以及進一步加劇與西方的對抗，俄羅斯國會官網9月30日公布2025年預算草案文件，其中國防開支...

俄連續空襲烏克蘭33夜 9月無人機攻勢創新紀錄

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯向烏克蘭11州發射飛彈與無人機，俄軍已連續33夜對烏國前線後方發動空中攻勢，創下俄烏戰爭爆發以...

俄烏戰爭應外交解決 中國與巴西討論方案

中國想在俄烏戰爭扮演更多角色，增加國際影響力！外交部長王毅於29日在聯合國發表演說時，雖持續強調中國的主要論述，包括擔心俄烏戰爭擴大，雙方應以外交解決問題等，但在場邊也積極與巴西討論俄烏和平方案。俄羅斯雖曾希望中國、巴西與印度協調俄烏衝突，但因雙方都不願妥協，談判仍在卡關階段。

烏克蘭的殷鑑：若中國侵台？美國沒說清楚的戰爭反擊限度

烏克蘭早在遭到俄羅斯入侵之前，就曾請求北大⻄洋公約組織（NATO）援助武器，卻遭到拒絕，即使戰爭爆發後獲得武器，使用上卻也限制重重；如今，世人皆知戰爭的風險近在眼前，而關注台灣海峽這一地緣政治衝突熱區的美國及其盟國，眼見烏克蘭殷鑑不遠，在武器軍援之外更應及早做好武器使用範疇上的配套。

陸主導和平計劃獲瑞士支持 基輔表失望：沒有烏克蘭參與就無法談論烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已經進入第三年，但衝突雙方在未來的和平道路上仍相距甚遠。烏克蘭總統澤倫斯基正在推行「勝利計劃」，而俄羅斯總統普亭表示…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。