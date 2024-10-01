俄軍傳攻入烏軍前線據點 澤倫斯基稱前線形勢「非常困難」

烏克蘭總統澤倫斯基9月30日表示，對俄戰爭前線的形勢「非常、非常困難」，烏軍必須在秋季期間全力以赴。

路透與基輔獨立報報導，澤倫斯基在當天的夜間視訊講話表示，他跟總司令瑟爾斯基與總參謀長巴爾吉列維奇舉行超過2半小時的會談，「關於我們每個前線區域、戰力和特別任務的報告，形勢非常、非常困難」。

澤倫斯基說，「這個秋天能做的一切，我們能達成的一切，都必須達成」。他還表示，「最重要的是，利用一切現有手段和工具向俄羅斯施壓，以盡快達成烏克蘭和我們全部人民期盼的公正和平目標」。

報導指出，這是不到一周內，澤倫斯基第二度提到，需要在未來幾個月在軍事方面迅速行動。基輔獨立報指出，俄羅斯繼續在烏東前線各處推進攻勢，主要在頓內次克州的波克羅夫斯克（紅軍城）、胡歷達爾（Vuhledar）和托列茨克（Toretsk）軸線，當地烏軍寡不敵眾、火力不足，被迫逐漸撤退。

烏克蘭的軍事部落客近日已報告，俄軍一直在胡歷達爾推進。跟烏克蘭國防部關係密切的戰爭繪圖網站「DeepState」則引述俄方報告指出，俄軍正在砲擊該鎮，「他們的步兵正在該市和高層建築之間移動，俄羅斯人已在該市西部市區升起了他們的旗幟」。

🇷🇺⛳️ In Vuhledar, Russian troops raised their flag on a high-rise building in the west of the city. It can be said that Ukrainian forces have completed their withdrawal from this city.



📍47.78238747883157, 37.24022426256825 pic.twitter.com/fFMgACF7Ga — Thai Nguyen 🇩🇪🇻🇳 (@Haru0neday0313) 2024年10月1日

基輔獨立報1日報導，烏克蘭頓內次克州州長菲拉什金（Vadym Filashkin）上電視講話時承認，俄軍已進入四面楚歌的胡歷達爾，並指戰鬥正在進行中，戰況「極端困難」，「敵軍已幾乎到達鎮中心了，戰鬥正在鎮內發生，因此幾乎不可能引進人道援助」。

社群媒體另有未經證實影像與報告指出，俄軍已在胡歷達爾市議會屋頂揮舞國旗。