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俄羅斯秋季徵兵 普亭下令徵召逾13萬新兵

中央社／ 莫斯科30日綜合外電報導

根據克里姆林宮今天發布的命令，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令在俄國秋季徵召13萬3000名新兵，執行期間從10月1日起至年底。

路透社報導，這項在官媒「俄羅斯日報」（Rossiyskaya Gazeta）公布的命令指出，將「徵召18歲至30歲非後備役、依據聯邦法律屬徵兵對象的公民…總計13萬3000人」。

俄羅斯徵兵辦公室主任季姆揚斯基（VladimirTsimlyansky）表示，徵兵條件維持不變：在軍中服役12個月。

「俄羅斯日報」引述季姆揚斯基的話說：「我想指出的是，入伍新兵不會被召集參加新地區的特別軍事行動。」

俄羅斯稱2022年2月全面入侵烏克蘭行動是特別軍事行動，並稱2022年底所吞併的烏克蘭東南部分地區為「新地區」。

普亭曾以俄國西部邊境受到威脅日益升高為由，在9月下令將俄軍人數增加18萬名，使得現役軍人達到150萬名，成為僅次於中國的世界第2大軍隊。

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