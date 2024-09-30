快訊

青春回憶少一間 開業21年「肯德基台大店」今夜熄燈

政治比氣長！石破茂：從「吃冷飯」到勝利的豬排咖哩飯

俄連續空襲烏克蘭33夜 9月無人機攻勢創新紀錄

中央社／ 基輔/莫斯科30日綜合外電報導
烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯向烏克蘭11州發射飛彈與無人機，俄軍已連續33夜對烏國前線後方發動空中攻勢，創下俄烏戰爭爆發以來無人機襲擊單月新高紀錄。路透
烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯向烏克蘭11州發射飛彈與無人機，俄軍已連續33夜對烏國前線後方發動空中攻勢，創下俄烏戰爭爆發以來無人機襲擊單月新高紀錄。路透

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯向烏克蘭11州發射飛彈與無人機，俄軍已連續33夜對烏國前線後方發動空中攻勢，創下俄烏戰爭爆發以來無人機襲擊單月新高紀錄。

美聯社報導，基輔防空部隊抵禦無人機攻勢長達5小時，在基輔整夜都能聽到多起爆炸與機槍開火的聲響。

烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長維塔利．金（Vitaliy Kim）指出，基輔或其他地方並未傳出傷亡通報，唯該州一座「關鍵基礎設施」起火，但他沒有進一步詳細說明情況。

俄羅斯自2022年2月全面入侵鄰國以來，在轟炸烏克蘭城市的空襲行動中，持續增加部署見證者（Shahed）無人機，而非發射更多造價昂貴的飛彈。

俄軍光9月就對烏克蘭發射逾1300架見證者無人機，創下俄烏戰爭爆發以來，無人機襲擊次數單月最高紀錄。

法新社報導，俄羅斯方面今天表示，俄軍已拿下烏克蘭東部村莊涅利皮夫卡（Nelipivka），在基輔本月稍早宣稱取得進展的前線地區推進。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天公布一支影片，慶祝俄國掌控烏克蘭4個地區兩週年，並再次指控西方將烏克蘭變成「針對俄國的軍事基地」。

俄羅斯2022年在烏克蘭頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）等4州舉行入俄公投並獲通過，但西方並不承認這場兼併烏克蘭領土的公投。

蒲亭今天也矢言，俄方將在俄烏戰爭第3年，實現莫斯科在烏克蘭為自己設定的所有目標。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

無人機聯盟報佳音 與奧克拉荷馬州無人機產業正式結盟

金正恩視察洪水災區 下令盡速重建

中科院全力研發多款監偵無人機 惟軍種滿意度偏低

第1架「變形金鋼」無人機亮相 虎科大與雷虎攜手研創

相關新聞

俄連續空襲烏克蘭33夜 9月無人機攻勢創新紀錄

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯向烏克蘭11州發射飛彈與無人機，俄軍已連續33夜對烏國前線後方發動空中攻勢，創下俄烏戰爭爆發以...

俄烏戰爭應外交解決 中國與巴西討論方案

中國想在俄烏戰爭扮演更多角色，增加國際影響力！外交部長王毅於29日在聯合國發表演說時，雖持續強調中國的主要論述，包括擔心俄烏戰爭擴大，雙方應以外交解決問題等，但在場邊也積極與巴西討論俄烏和平方案。俄羅斯雖曾希望中國、巴西與印度協調俄烏衝突，但因雙方都不願妥協，談判仍在卡關階段。

烏克蘭的殷鑑：若中國侵台？美國沒說清楚的戰爭反擊限度

烏克蘭早在遭到俄羅斯入侵之前，就曾請求北大⻄洋公約組織（NATO）援助武器，卻遭到拒絕，即使戰爭爆發後獲得武器，使用上卻也限制重重；如今，世人皆知戰爭的風險近在眼前，而關注台灣海峽這一地緣政治衝突熱區的美國及其盟國，眼見烏克蘭殷鑑不遠，在武器軍援之外更應及早做好武器使用範疇上的配套。

陸主導和平計劃獲瑞士支持 基輔表失望：沒有烏克蘭參與就無法談論烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已經進入第三年，但衝突雙方在未來的和平道路上仍相距甚遠。烏克蘭總統澤倫斯基正在推行「勝利計劃」，而俄羅斯總統普亭表示…

俄羅斯宣稱擊落125架烏克蘭無人機 未有人員傷亡

俄羅斯國防部今天表示，俄軍於夜間擊落125架飛入俄國領土的烏克蘭無人機；同時，俄羅斯若干地區的官員通報，烏克蘭的襲擊造成...

美國提供烏克蘭2530億元軍援 金與正：錯誤且愚蠢

被控非法提供俄羅斯武器的北韓今天表示，美國對烏克蘭提供價值80億美元（約新台幣2530億元）的軍事援助是「讓人難以置信的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。