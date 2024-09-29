陸主導和平計劃獲瑞士支持 基輔表失望：沒有烏克蘭參與就無法談論烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已經進入第三年，但衝突雙方在未來的和平道路上仍相距甚遠。烏克蘭總統澤倫斯基正在推行「勝利計劃」，而俄羅斯總統普亭表示，只有基輔放棄大片領土並承諾放棄加入北約，談判才有可能開始。

周五（27日），中國外長王毅和巴西總統首席特別顧問阿莫林（Celso Amorim）在紐約聯大會議期間共同主持了烏克蘭危機「和平之友」小組部長級會議，共有17國參加，瑞士以觀察員身份出席了這場會議。

瑞士外交部發言人比多（Nicolas Bideau）對路透社表示，「我們支持這樣的發展。」比多稱，中國今年5月提出和平計劃被收錄《聯合國憲章》後，瑞士立場出現轉變。他說：「這意味著我們對這些舉措的看法發生了重大變化。中巴所做出的具體外交努力可能會引起我們的興趣。」

據中國外交部公布的消息，中國外長王毅在與巴西總統首席特別顧問阿莫林舉行會見時說，中巴同其他志同道合的「全球南方」國家即將成立烏克蘭危機「和平之友」，這是中巴和「全球南方」國家為尋求和平所做的努力。

他說，「和平之友」不是封閉的集團，而是開放的平台；不尋求競爭對抗，而是開展包容性對話。「和平之友」是為和平應運而生，應得到國際社會的歡迎。「和平之友」旨在發出客觀理性的聲音，將為政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

不過此前，烏克蘭總統澤倫斯基質疑中國和巴西推動烏克蘭和平背後的「真正利益」。

澤倫斯基周三在聯合國大會上說：「當有人提出替代方案、半心半意的解決方案、所謂的原則時，這不僅無視烏克蘭人​​的利益和苦難……它不僅無視現實，還給了（俄羅斯總統）普亭將戰爭繼續下去的政治空間。」

他說：「烏克蘭人永遠不會接受——永遠不會接受。為什麼世界上有人會認為，殘酷的殖民歷史，如今不適合任何人，但現在卻可以強加給烏克蘭？」

烏克蘭外交部對瑞士的表態發表聲明回應稱，澤倫斯基總統提出的和平方案是「實現全面、公正和可持續和平的唯一途徑」。

烏克蘭外交部重申其堅持「沒有烏克蘭的參與就無法談論烏克蘭（問題）」的原則，並表示提案必須以《聯合國憲章》為基礎，並尊重烏克蘭在國際公認邊界內的主權和領土完整。

它呼籲瑞士「以及所有支持國際法和《聯合國憲章》的國家」不要參與「只會使烏克蘭實現全面、公正和可持續和平的進程復雜化」的倡議。

烏克蘭外交部補充說：「那些不承認俄羅斯無端武裝侵略烏克蘭的事實、將受害者和侵略者等同起來、以犧牲烏克蘭主權和領土為代價提出緩和局勢的倡議，烏克蘭不可能支持。」

瑞士和平峰會

今年6月，93個國家參加了在瑞士比爾根斯托克（Bürgenstock）舉行的烏克蘭和平會議。瑞士共向160個國家發出了邀請，但是沒有邀請俄羅斯。中國一開始就拒絕與會，巴西只派了一位觀察員，印度和南非的與會代表層級都在部長級以下。

和平峰會舉行前，烏克蘭總統澤倫斯基曾在新加坡出席「香格裡拉對話」防務峰會時表示，中國向其他國家及其領導人施壓，阻止他們參加即將在瑞士舉行的烏克蘭安全峰會。澤倫斯基說，俄羅斯利用中國在該地區的影響力和中國外交官，竭力破壞和平峰會。「像中國這樣一個獨立的大國淪為普亭手中的工具，真是令人遺憾」，他補充道。

瑞士和平會議聲明沒有明確譴責俄羅斯對烏克蘭發動的侵略，也沒有要求其撤軍，而是援引聯合國憲章，「承諾放棄威脅和使用武力侵犯他國的領土完整和獨立」。聲明強調，必須尊重所有國家的主權、獨立和國際認可邊界內的領土完整，這也包括烏克蘭。

盡管如此，聲明文本也沒有得到所有國家的認可。13個國家沒有簽署這份聲明，包括巴西、墨西哥、沙特、南非、印度和印尼，加上缺席的俄羅斯和中國，G20國家中有8個都不支持瑞士和平峰會的閉幕文件。

澤習會有望舉行？

前烏克蘭副外長查理（Oleksandr Chalyi）9月12日在北京參加香山論壇期間稱，中國國家主席習近平下個月可能會與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會晤。

他說，烏克蘭與北京的外交關系已經改善，現在有可能舉行會晤。

查理表示，注意到中國為幫助恢復歐洲安全所做的努力，「現在我們烏克蘭所有人都在等待一些接觸，澤倫斯基總統和習近平主席之間的直接接觸」。

路透社報導指出，北京在俄羅斯入侵烏克蘭事件中一直保持中立，但同時與莫斯科保持著密切的戰略關係。

時任烏克蘭外交部長的庫列巴今年7月訪問了北京。

有消息報導稱，澤倫斯基計劃在11月舉辦另一場和平峰會，這次俄羅斯將受到邀請。

不過，克裡姆林宮方面目前認為與烏克蘭的和平談判缺乏基礎。俄羅斯總統發言人佩斯科夫9月早些時間曾表示：「就和平解決烏克蘭衝突而言，目前尚未出現具體的輪廓。……歐洲各國的說法很多。但我們沒有從遙控這一進程、指揮西方的國家那裡聽到任何有關此事的消息。」佩斯科夫指的是美國。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】