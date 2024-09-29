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俄羅斯宣稱擊落125架烏克蘭無人機 未有人員傷亡

中央社／ 莫斯科29日綜合外電報導
俄羅斯國防部今天表示，俄軍於夜間擊落125架飛入俄國領土的烏克蘭無人機；同時，俄羅斯若干地區的官員通報，烏克蘭的襲擊造成些許損失，但沒有造成人員傷亡。情境示意圖。圖／Ingimage
俄羅斯國防部今天表示，俄軍於夜間擊落125架飛入俄國領土的烏克蘭無人機；同時，俄羅斯若干地區的官員通報，烏克蘭的襲擊造成些許損失，但沒有造成人員傷亡。情境示意圖。圖／Ingimage

俄羅斯國防部今天表示，俄軍於夜間擊落125架飛入俄國領土的烏克蘭無人機；同時，俄羅斯若干地區的官員通報，烏克蘭的襲擊造成些許損失，但沒有造成人員傷亡。

法新社報導，俄羅斯國防部在通訊軟體Telegram發文指出，防空系統摧毀並攔截125架烏克蘭定翼無人機。

其中67架於俄羅斯南部的伏爾加格勒州（Volgograd）上空被擊落，伏爾加格勒州州長波夏洛夫（Andrey Bocharov）說道，遭摧毀的無人機殘骸墜落並引發草地火災，但未造成損失或人員傷亡。

此外，各有17架分別在貝爾哥羅德州（Belgorod）與佛洛尼斯州（Voronezh）上空遭擊落，佛洛尼斯州州長古塞夫（Alexander Gusev）表示，若干被毀的無人機墜落於佛洛尼斯市及郊區使2棟民宅起火，但無人傷亡。

還有18架於羅斯托夫州（Rostov）上空遭摧毀，羅斯托夫州州長戈盧別夫（Vasily Golubev）在Telegram發訊指出：「根據作戰資訊，地面沒有人員傷亡或戰損。」

俄羅斯國防部提到，布揚斯克州（Bryansk）、庫斯克州（Kursk）與克拉斯諾達地區（Krasnodar）的上空各有1架無人機被攔截，亞速海（Sea of Azov）水域上空則有3架遭攔截。

俄羅斯2022年2月揮軍入侵烏克蘭迄今已經超過2年半時間，最近俄國幾乎每天宣稱都有擊落烏克蘭無人機，以因應基輔當局所謂針對俄軍攻勢的報復性打擊。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 無人機

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