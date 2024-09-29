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美國提供烏克蘭2530億元軍援 金與正：錯誤且愚蠢

中央社／ 首爾29日綜合外電報導
北韓領導人金正恩胞妹金與正(圖)。(美聯社)
北韓領導人金正恩胞妹金與正(圖)。(美聯社)

被控非法提供俄羅斯武器的北韓今天表示，美國對烏克蘭提供價值80億美元（約新台幣2530億元）的軍事援助是「讓人難以置信的錯誤」，也是在跟超級核武大國俄羅斯玩火。

路透社報導，在烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）訪問華盛頓之際，美國總統拜登宣布新援助協助基輔自衛，其中包括長程武器在內，以提高烏克蘭從更安全距離攻擊俄羅斯的能力。

北韓領導人金正恩胞妹金與正表示，美國正在升級烏克蘭衝突，把整個歐洲推向核戰邊緣。

金正恩在透過國家通訊社中央通信社發布的聲明中表示：「美國和西方不應忽視或低估俄羅斯的嚴重警告。」

「美國和西方跟核超級大國俄羅斯肆意玩火，真有能力承擔後果嗎？」

俄羅斯總統蒲亭曾警告，如果俄羅斯遭到飛彈攻擊，他可能動用核武，且會認為有核國家支持、針對俄羅斯的攻擊都是聯合攻擊。

金與正說，協助澤倫斯基繼續軍事冒險是危險且不負責任的賭博，宣布新的80億美元軍援，則是「讓人難以置信的錯誤和愚蠢行為」。

金與正經常就平壤在政治與安全問題上的立場發言，據信這是得到金正恩的授權。

北韓和俄羅斯過去一年大幅提升兩國關係，兩國領導人兩次會晤，並就包括共同防禦承諾在內的「全面戰略夥伴關係」達成協議。

美國表示，去年9月以來，北韓對俄羅斯運送至少1萬6500個貨櫃的武器，俄羅斯已從這些貨物中向烏克蘭發射了飛彈。

北韓和俄羅斯都否認有任何非法武器貿易。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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