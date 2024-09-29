澤倫斯基：川普掛保證 支持烏克蘭抵抗俄羅斯

烏克蘭總統澤倫斯基在今天播出的專訪中表示，他從美國共和黨總統候選人川普取得「非常直接的訊息」，說這位前總統如果在11月大選勝出，將支持烏克蘭抵禦俄羅斯。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）正在訪問美國，期間還出席聯合國大會（GeneralAssembly）。他昨天在閉門會議中向川普（DonaldTrump）提出抗俄戰爭的「勝利計畫」。

澤倫斯基於會後接受福斯新聞（Fox News）專訪，他說：「我不知道（美國）選後會是何種局面，也不知道誰會成為總統...但我從川普那邊到非常直接的訊息，他會站在我們這邊，他將支持烏克蘭。」

澤倫斯基此行也會見了美國總統拜登（Joe Biden）以及副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）；他表示，他尋求美國繼續在俄烏戰爭中團結力挺烏克蘭，並說他不會在美國選舉中選邊站。

澤倫斯基告訴福斯新聞說：「我不想在美國選舉期間被捲入…我不想失去一邊或另一部分的美國人。」

川普昨天表示他很高興能與澤倫斯基見面，語氣與他過去在競選活動上的言論明顯不同。

川普和賀錦麗在烏克蘭議題上意見相左，一來反映出共和與民主兩黨之間的分歧，二來顯示兩人針對美國在世界舞台該扮演什麼角色，看法也不一。

俄烏戰爭迄今打了2年多，川普和部分共和黨籍國會議員曾質疑，美國提供烏克蘭資金和額外武器究竟有多少價值，他們稱是徒勞無功。

拜登領導的民主黨陣營則一向主張懲罰俄羅斯、支持烏克蘭，並將烏克蘭的勝利視為至關重要的美國安全利益。