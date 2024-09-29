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王毅聯大辯論發言 稱俄烏戰爭還難以結束

中央社／ 台北29日電
中國外長王毅當地時間28日在紐約出席聯合國大會一般性辯論時表示，「烏克蘭危機（俄烏戰爭）還難以走向結束」。（路透）
中國外長王毅當地時間28日在紐約出席聯合國大會一般性辯論時表示，「烏克蘭危機（俄烏戰爭）還難以走向結束」。（路透）

據中國外交部官網，中國外長王毅當地時間28日在紐約出席聯合國大會一般性辯論時表示，「烏克蘭危機（俄烏戰爭）還難以走向結束」，當務之急是堅持「戰場不外溢，戰事不升級，各方不拱火」，推動局勢盡快降溫。

王毅發言時表示，這屆聯大期間，中國、巴西等「全球南方」國家共同成立「和平之友」小組，目的是秉持聯合國憲章宗旨和原則為政治解決危機（俄烏戰爭）匯聚共識，為實現和平前景貢獻力量。

王毅又提到，以巴衡突仍在延宕，黎巴嫩戰火又起。中方始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，「兩國方案」是根本出路。中方近期推動巴勒斯坦內部和解取得突破，並將繼續為全面、公正解決巴勒斯坦問題實現中東長治久安作出努力。

據中共人民日報，當地時間27日俄烏戰爭「和平之友」小組部長級會議在紐約聯合國總部舉行，由王毅與巴西外交政策顧問阿摩林（Celso Amorim）共同主持，埃及、印尼、墨西哥等17個「全球南方」國家代表出席。

王毅表示，中方此前發布了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，以及與巴西聯合發布了「六點共識」，中方的主張和斡旋努力得到「全球南方」國家的廣泛響應。

他表示，烏克蘭危機全面升級之初，俄烏雙方曾接近達成協議，但卻無果而終，其中原因應予反思。

不過，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）25日在聯合國大會演說時質疑中國和巴西為何要在他自己的和平方案之外另提其他方案。

澤倫斯基說，提出「其他方案、敷衍了事的解決計畫、所謂的一系列原則」，只會給俄羅斯繼續征戰的政治空間。

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