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烏克蘭控俄軍無人機突襲邊境城市醫院 造成9死12傷

中央社／ 基輔28日綜合外電報導
根據烏克蘭，俄羅斯今天以無人機突襲烏克蘭邊境城市蘇米立市（Sumy）的一家醫院，造成9人死亡。圖／路透社
根據烏克蘭，俄羅斯今天以無人機突襲烏克蘭邊境城市蘇米立市（Sumy）的一家醫院，造成9人死亡。圖／路透社

根據烏克蘭俄羅斯今天以無人機突襲烏克蘭邊境城市蘇米立市（Sumy）的一家醫院，造成9人死亡。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責莫斯科當局「對醫院發動戰爭」。

法新社報導，蘇米市隔著國境線與俄國庫斯克州（Kursk）相望。烏軍8月6日對庫斯克州發動突襲，目標之一是在俄國境內建立一個「緩衝區」。

澤倫斯基在通訊應用程式Telegram發文寫道：「俄羅斯以『見證者』（Shahed）自殺式無人機擊中這座城市的一家醫院」；當地政府指出，死亡人數已上升至9人，另有12人受傷。

這次襲擊的時機正值澤倫斯基向西方盟友施壓、要求允許使用長程精準武器深入打擊俄國領土之際。他表示：「所有談論這場戰爭的人都必須注意俄羅斯的打擊目標，他們正在對醫院，民用設施和人民的生命發動戰爭。」

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）表示，這次襲擊是「俄羅斯戰爭罪行的又一證據」。

從澤倫斯基發布的照片可以看到醫院被毀入口上方，濃煙從窗戶冒出，還有救援人員將病患抬下樓、以及對2名躺在地上的警察進行治療的情況。

烏克蘭空軍指出，3架無人機今天早上襲擊了蘇米州首府蘇米市，其中2架對醫院發動攻擊。

烏克蘭官員表示，首次空襲發生後約1小時又出現另一次襲擊，顯然是針對救援行動，試圖增加傷亡。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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