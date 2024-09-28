不顧澤倫斯基質疑 中國巴西仍力推俄烏和平計畫

中國與巴西為終結俄羅斯與烏克蘭的戰爭提出一項計畫，儘管烏克蘭總統澤倫斯基認為這項倡議僅符合俄方利益，中國與巴西今天仍繼續集結發展中國家支持這項計畫。

路透社報導，17個國家的代表在聯合國大會場邊出席一場由中國外交部長王毅和巴西外交政策顧問阿摩林（Celso Amorim）主持的會議。

王毅告訴記者，他們討論到阻止戰爭擴大、避免使用大規模殺傷性武器和防範核電廠遭攻擊的必要性。

王毅說：「俄羅斯與烏克蘭是無法分開的鄰國，和睦相處是唯一實際可行的選項。」他還說，國際社會應支持俄烏兩國都參加和平會議。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）後來與王毅會談後強調，美國相當擔心中國對俄羅斯國防工業基礎的支持。

布林肯對媒體說，中國一邊聲稱試圖終結烏克蘭戰爭，一邊「讓國內企業採取行動，實際上幫助（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）繼續侵略。這說不通」。

另外，俄羅斯外交部在官網上表示，部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在紐約與巴西外長維艾拉（MauroVieira）討論俄烏衝突。

出席這場17國會議的10個「全球南方」（the GlobalSouth）國家跟進巴西與中國共同簽署了一份公報，包括印尼、南非和土耳其。阿摩林說，這份公報建立在巴西與中國今年5月提出的一項6點計畫上。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月25日在聯合國大會演說時，質疑中國和巴西為何要在他自己的和平方案之外另提其他方案。

他說，提出「其他方案、敷衍了事的解決計畫、所謂的一系列原則」，只會給俄羅斯繼續征戰的政治空間。

阿摩林被問及澤倫斯基這番話時告訴路透社：「我來此不是為了回應澤倫斯基或蒲亭，我是來為和平找出路。」