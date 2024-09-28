英媒：西方取得新資料 可證實中國企業對俄供應武器

英國「泰晤士報」今天報導，西方國家官員依據一項新報告初步研判，已有「明確」證據顯示中國企業向俄羅斯供應致命武器，以用於烏克蘭戰場。

據泰晤士報（The Times）了解，根據英國盟友取得的資料，一家中國企業向俄羅斯輸送一系列為指定用途特別設計的軍用無人機，以在俄羅斯執行測試。這些無人機的最終目的地是烏克蘭。

報導援引一名西方國家官員說法，指出相關交易發生於去年。這位官員未能公開這家中企的名稱，但提到有「明確」證據顯示，中國企業向俄羅斯供應致命武器。

同樣一名官員說，雖然中國政府不會承認此事，但要隱藏中國對俄羅斯日益增加的支持，將相當困難。

西方官員也證實路透社近日一則相關報導。路透社24日根據歐洲情報機構消息人士說法與經檢視的文件報導，俄羅斯已開始在中國研發及生產用於烏克蘭戰場的長程打擊無人機，且相關無人機已運抵俄羅斯。

報導引述一份上呈俄羅斯國防部的報告指出，俄羅斯大型國有軍工企業「金剛石－安泰」（Almaz-Antey）的一家子公司、電子機械廠「穹頂」（Kupol，前譯為庫波爾）在中國開發新型無人機「鳥身女妖-3」（Garpiya-3, G3），並完成飛行測試。相關工作有中國當地的專家協助執行。

「穹頂」在交給俄羅斯國防部的第2份報告提到，公司已可在中國一家工廠生產G3等無人機。公司稱，G3在酬載50公斤的條件下可飛行約2000公里。G3及其他在中國生產的無人機已抽樣運抵俄羅斯，以執行進一步測試。在俄羅斯的測試工作同樣有中國專家參與。

「穹頂」於2023年12月遭美國列入制裁清單。

情報機構消息人士告訴路透社，運交「穹頂」的無人機是自俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，這個情報機構掌握的第一個俄羅斯可取得整套中國製軍用無人機的具體證據。在此之前，西方情資未顯示中國向俄羅斯輸出整組武器。

北大西洋公約組織（NATO）回應路透社及「泰晤士報」的報導表示，相關資訊令人深感擔憂，盟友們正研商此事。