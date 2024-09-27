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獨／不只ISS！這間重量級外資機構報告出爐 力挺「新新併」

俄修改核武準則意在「警告西方」 美國務卿怒批：不負責任

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭25日在克里姆林宮主持聯邦安全會議就核子威懾發表講話。美聯社
俄羅斯總統普亭25日在克里姆林宮主持聯邦安全會議就核子威懾發表講話。美聯社

俄羅斯總統普亭近日更改核武政策，克里姆林宮26日表示，這應被視為向西方國家發出的信號，即西方如果參與對俄攻擊，將有後果。美國國務卿布林肯則批評，「這完全不負責任」。

路透與俄羅斯官媒RT報導，美英正在討論是否同意烏克蘭以西方援助的飛彈攻擊俄羅斯境內，改變俄國核武準則就是克宮的回應。普亭25日表示，如果俄羅斯受到傳統飛彈打擊，就可以使用核武，莫斯科還把核武國家支持的任何對俄襲擊認為是聯合攻擊。

普亭還指出，如果莫斯科獲得另一個國針對俄羅斯或白俄羅斯發動「大規模」飛彈打擊的「可靠資訊」，也會「考慮」訴諸核武選項。

克里姆林宮發言人培斯科夫表示，已經制定調整名為「核武威懾領域國家政策基礎」的文件，也確信所有理智的領導人跟分析師都了解此一宣布的重要性。有記者提問，這些變化是否為對西方的信號時，培斯科夫說，「這應該被視為一個明確的信號」。

培斯科夫告訴記者，「如果這些國家以各種手段，而且不見得是核武，參與了對我國的攻擊，這是一個信號，警告他們後果」。他還說，全世界是一場「前所未有對抗」的見證人，並指「核武大國在內的西方國家」對烏克蘭戰爭的「直接參與」挑起這場對抗。

培斯科夫指出，日後會決定是否公開核武準則文件。

即將卸任的北約秘書長史托騰柏格認為，莫斯科正試圖恐嚇北約成員國。他在美國外交關係協會（CFR）表示，「俄羅斯的核武言論危險與魯莽，我們正在密切關注俄國動靜」。

布林肯26日接受MSNBC採訪時表示，普亭「一直在用核武恫嚇，這完全不負責任，世界上許多國家已清楚表明這一點，包括中國」。

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