施凱爾聯合國大會演說 籲捍衛烏克蘭自衛權「否則國際法成紙老虎」

英國首相施凱爾美東時間26日在聯合國大會演說指出，各國必須捍衛國際法及聯合國憲章揭示的自我防衛權，否則就是證實某些人的說法：國際法不過是紙老虎、侵略者可以為所欲為。

施凱爾（Keir Starmer）說，這就是為什麼英國如此堅定支持烏克蘭，無論需要多久。各國有責任強力回應愈趨危險的世界，以維護人民安全。

這是今年7月上任以來，施凱爾的第一場聯大演說。

施凱爾在演說開頭回憶學生時期閱讀聯合國1948年「世界人權宣言」給他的震撼。人權律師出身的他說，如今身為首相，他依然深受這部揭櫫人類固有尊嚴的宣言啟發。

然而，宣言標舉的原則如今可能看來像是遙遠的願景；自聯合國1946年於倫敦舉行首場大會以來，受衝突影響的國家從未達現在這麼多。施凱爾說，環顧全球，有愈來愈多武裝衝突爆發，且強度益發猛烈。

他指出，如今「戰爭」已取代貧窮和疾病，成為驅動人道援助需求的主要因素，且嚴重阻礙人類進步。這是人類親手造成的災難，並讓地緣政治偏離法治（rule of law），往蠻力和侵略傾斜。

施凱爾強調，這些現象攸關所有人，包括英國民眾。發生在英國境外的事件絕對攸關英國在國內事務取得的成就；全球挑戰終究都會反彈至國內。

然而，僅是在戰爭、貧窮、氣候變遷、疫情、非常規移民活動等全球挑戰造成的影響直接波及英國自身時，才著手處理，就是讓自己註定失敗。

施凱爾說，英國因此必須與其他國家合作，從根解決這些問題、面對促成這些問題發生的原因。

他強調，英國正致力重回負責任的全球領導角色，期待與各國合作改善國際體系。即便僅是為了各國的本國利益著想，國際體系也不應陷入更嚴重的衝突、不穩定和不正義。

施凱爾除了再度呼籲以色列和黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）、以及加薩地區（Gaza）即刻停火，也指出各界必須面對嚴酷真相：旨在促進和平的制度機構已陷入困境，資金不足、處於高壓狀態，且過於政治化。武器管制和防止核擴散的機制也逐漸失效。

施凱爾另呼籲讓國際體系更具代表性、更公平，特別是對那些最需要協助、聲音亟需被聽見的人而言。

他說，這主張也適用聯合國安全理事會；安理會必須更具代表性、更具行動意志，而不是被政治癱瘓。

施凱爾指出，英國支持非洲國家，以及日本、德國、印度和巴西取得安理會常任理事國席位，且經投票選出的安理會理事國席位也有必要增加。

最後，施凱爾提到，英國也會改變行事方式和風格，由過往的「家長式作風」走向追求「夥伴關係」，「多加傾聽、少說一些」。英國將樂於提供足以改變局面的專業知識技術，同時與其他夥伴以平等尊重的精神合作。