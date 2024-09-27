美國為何遲遲不批准烏克蘭深入打擊俄？情報單位評估曝疑慮

紐約時報26日報導，美國情報機構認為，若批准烏克蘭使用西方長程飛彈攻擊俄羅斯，俄羅斯可能會以更強大的武力報復，甚至可能對西方國家的軍事基地進行致命的潛在攻擊。

澤倫斯基經常公開和私下遊說美國當局批准烏克蘭深入打擊俄羅斯，但俄國總統普亭近日措詞越趨強硬，宣布俄國核武原則改變，只要俄國國土受到任何傳統武器攻擊，就會考慮動用核武，且支持烏克蘭打擊俄國國土的國家也會被視為參戰。

情報單位評估如果烏克蘭用歐美長程飛彈打擊俄羅斯深處，俄國可能做出哪些回應，輕則可能加強對歐洲一些軍民設施的縱火和破壞行動，重則可能會對美國和歐洲的軍事基地發動致命攻擊。

拜登的一些高階顧問認為普亭這番話是個警告，若拜登在深入打擊一事上做出有利澤倫斯基的決定，普亭可能真的會以致命武力來回應。

但是批評方認為，拜登和他的一些顧問太容易被普亭的言詞嚇到，政府漸進式的武裝方式導致烏克蘭在戰場上處於下風。

英國政府對於俄國報復的擔憂程度似乎比較小，已表示會支持烏克蘭使用他們的「暴風之影」巡弋飛彈打擊俄羅斯，但英國仍在等待美方批准，才會授權給烏克蘭，畢竟俄羅斯的報復可能會影響到整個北約聯盟。

白宮發言人未回應回應置評要求。美國國家情報總監辦公室發言人拒絕評論。