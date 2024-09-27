賀錦麗會見澤倫斯基 批川普要烏克蘭投降

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗今天與烏克蘭總統澤倫斯基會談。她會前暗批共和黨對手川普對俄烏戰爭的立場，指川普的止戰方案等於要烏克蘭「投降」，危險且不可接受。

赴美參加聯合國大會的澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）目前在華府訪問，今天在國會山莊拜會民主、共和兩黨的參議員後，在白宮分別與總統拜登（Joe Biden）、賀錦麗（Kamala Harris）會談。

美國媒體報導，川普（Donald Trump）預計明天在紐約與澤倫斯基會面。

賀錦麗與澤倫斯基進行閉門會談前共同面對媒體。賀錦麗重申她對烏克蘭人民的支持「堅定不移」，會持續與烏克蘭站在一起，確保烏克蘭打贏這場戰爭。

賀錦麗說，美國支持澤倫斯基的立場，這場戰爭必須以尊重烏克蘭人民意志及「聯合國憲章」的方式結束，國際社會必須合作確保烏克蘭的永久和平。她也要在此告訴世界各國領袖，不能在沒有烏克蘭參與之下做出關於如何止戰的決定。

賀錦麗接著說：「然而，我國有些人希望烏克蘭放棄大部分主權領土，要求烏克蘭接受中立地位，並迫使烏克蘭放棄與其他國家的安全合作關係。」

她指的是川普及其副手范斯（J.D. Vance）近期對結束俄烏戰爭提出的建議。

她說，這些建議與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）的看法相同，「這些不是和平的提議。它們是投降的提議，這是危險且不可接受的」。

拜登會見澤倫斯基前，宣布將再軍援烏克蘭逾80億美元（約新台幣2534億元）。拜登在橢圓形辦公室說：「我們現在和未來都將與烏克蘭站在一起。」

川普25日抨擊澤倫斯基拿一堆援助卻拒絕就止戰與俄羅斯「達成協議」，也再度以「地球上最偉大推銷員」諷刺澤倫斯基，指他每到美國就拿到許多錢。

范斯11日受訪時指出，共和黨陣營提議止戰計畫，其中主張把目前俄、烏間的戰線分界變成非軍事區。這代表烏克蘭收不回現在被俄國佔據的領土。

范斯也說，該方案建議烏克蘭保證中立地位，以換取維持國家獨立性。這也意味烏克蘭不加入北大西洋公約組織（NATO）或其他「同盟機制」。