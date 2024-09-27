川普：27日將會晤烏克蘭總統澤倫斯基

美國共和黨總統候選人川普表示，明天他將在紐約會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。川普昨天才猛烈抨擊這位烏克蘭領導人拒絕與俄羅斯就戰爭問題達成協議。

法新社報導，川普在紐約對記者表示：「澤倫斯基總統要求與我見面，我將於明天早上9時45分左右在川普大樓（Trump Tower）與他會面。」

「發生在烏克蘭的事情令人遺憾。如此多的人死亡，如此多的破壞。這是一件可怕的事情。」

澤倫斯基在白宮會見美國總統拜登和川普的競選對手、副總統賀錦麗幾小時後，川普發表上述言論。

澤倫斯基本週在美國，參加在紐約舉行的聯合國大會（UN General Assembly）。

川普說：「我期待明天見到他。」

但川普也表示，他對澤倫斯基最近在「紐約客週刊」（The New Yorker）上發表的評論感到不滿。澤倫斯基表示，他認為川普「並不知道如何停止戰爭」 。

川普在記者會上被問到有關澤倫斯基的言論時，他說：「我確實認為我不同意他的觀點。他不認識我。」

川普還說，「我相信我能夠達成協議」來結束戰爭，並重申他長期以來的主張，即他將迅速結束俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。