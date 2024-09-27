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川普批烏「拒絕領土換和平」 酸澤倫斯基「推銷員」

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國共和黨總統候選人川普。圖／美聯社
美國共和黨總統候選人川普。圖／美聯社

美國前總統、共和黨總統候選人川普廿五日抨擊烏克蘭總統澤倫斯基，稱澤倫斯基在俄烏剛開戰時拒絕達成割讓領土換取和平的協議，如今烏克蘭成為一片廢墟。ＣＮＮ指出，這是川普至今對澤倫斯基處理俄烏戰爭最直白的批評。

川普在北卡州薄荷山發表競選演說時指出，「那些城市沒了，已經消失了，而我們繼續把數十億美元給澤倫斯基這個拒絕達成協議的人」。

川普抨擊，「他本來可以達成的協議，會比你現在面對的狀況更好。你面對一個已經被抹去的國家，不可能重建」。

川普再提澤倫斯基到美國請求援助，「他每次來到這個國家，都會輕鬆拿到六百億美元，他可能是地球上最偉大的推銷員」，同時把俄羅斯入侵烏克蘭歸咎於總統拜登和副總統賀錦麗，稱兩人「透過他們所說的蠢話，做的每個舉動，造成這種情況，他們造成這種情況，現在卻被困住了」。

川普說，「他們不知道該怎麼辦，他們陷入困境。很可悲，因為烏克蘭都沒了，不再是烏克蘭了。你沒法取代那些城市與鄉鎮，你沒法取代死掉的人，這麼多死者」。

川普指出，烏克蘭若在衝突早期達成協議，將部分領土割讓給俄羅斯，本來可以避免更多浩劫。川普也認為，拜登應該在俄烏之間策畫一項協議，避免任何流血，即使是個「糟糕協議」，讓烏克蘭「放棄一點」，也比戰爭更可取。

川普宣稱，「如果我們有一位稱職的總統，本來可以達成一個協議」。他說，由於烏克蘭遭到的破壞，不再存在達成協議的機會，「我們能達成什麼協議？都毀了，人們死了，這個國家成了一片廢墟，讓這種情況發生的人是誰？」

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭

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