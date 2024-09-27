拜登加碼援烏 將會晤澤倫斯基

美國總統拜登廿六日將在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基，會面前拜登宣布，加碼援助烏克蘭近八十億美元軍援與新型長程彈藥，但烏克蘭希望解除西方援助飛彈朝俄羅斯境內發射的限制，拜登的聲明完全未提。

拜登說，他決定提供烏克蘭射程超過一百公里的聯合距外武器（JSOW）長程彈藥，烏克蘭也將「在未來一年」獲得數百枚額外的愛國者等飛彈，並擴大培訓烏國空軍Ｆ-16飛官。不過，拜登聲明沒有提到這些武器朝俄羅斯境內發射的許可。

烏克蘭總統澤倫斯基廿五日在聯合國大會發表演說，對中國大陸與巴西聲稱為結束俄烏戰爭而努力的說詞提出反駁。澤倫斯基質疑為何大陸和巴西要在他提出和平方案後另推替代做法，警告兩國「休想利用烏克蘭提升你們的力量」。

俄羅斯二○二二年二月入侵烏克蘭，澤倫斯基在九個月後提出十點和平計畫，要求俄軍撤離烏克蘭、恢復二○一四年克里米亞危機前的俄烏邊界，但俄國拒絕。

今年五月，中巴兩國針對解決烏克蘭危機達成六點共識，呼籲對話談判解決危機。澤倫斯基說，「替代方案」是「半調子解決方案」，只是「一套又一套的所謂基本原則」。他稱俄軍準備攻打烏克蘭的能源供應，包括核電廠，請求「全世界所有國家提供支持」，確保烏克蘭和平。

澤倫斯基此行重點是向拜登提出「勝利計畫」。華爾街日報報導，拜登政府擔心，這項計畫缺乏整體策略，只是要求更多武器、要求解除遠程飛彈禁令。

美國國務院一名官員表示，烏克蘭這份計畫包山包海，從戰場需求到經濟和政治改革，但最明確的就是武器要求，其他都缺乏具體細節。一名官員說，這項計畫「根本了無新意」。

烏克蘭要求美方取消用西方遠程飛彈深入打擊俄國的相關限制，但美國官員表示，烏克蘭使用這類武器也不能扭轉戰局，還會讓俄國總統普亭有藉口升高戰事。

普亭廿五日警告西方，俄國若遭常規飛彈攻擊，可能會動用核武，無核武國家在擁核國家支持下侵犯俄國，將被莫斯科當局視為「聯合攻擊」。