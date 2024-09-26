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對烏援助將激增！拜登承諾「提供所有支持」 仍未讓步飛彈朝俄境內發射

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國航空母艦卡爾文森號武器艙放置三枚聯合距外武器（JSOW）。資料照片。圖／路透
美國航空母艦卡爾文森號武器艙放置三枚聯合距外武器（JSOW）。資料照片。圖／路透

天空新聞與法新社報導，美國總統拜登26日會晤烏克蘭總統澤倫斯基前先行宣布，對烏克蘭的援助「激增」，包括近80億美元軍援與新型長程彈藥，但飛彈朝俄羅斯境內發射的限制仍未讓步。

拜登在聲明表示，「今天，我宣布對烏克蘭的安全援助激增跟一系列的額外行動，以協助烏克蘭打贏這場戰爭」，並稱他已經「決定，向烏克蘭提供聯合距外武器（JSOW）長程彈藥」。

報導說，聲明沒有提到這些武器朝俄羅斯境內發射的許可，也沒有提到基輔所希冀，為朝著俄羅斯境內發射美製長程飛彈開綠燈。

拜登表示，「近3年來，美國已團結全世界，在烏克蘭人民捍衛自由免受俄羅斯侵略時，跟他們站在一起。向烏克蘭提供勝利所需的支持，一直是我國政府首要任務」。

根據天空新聞發布的列表，此次軍援包括透過烏克蘭安全援助倡議（USAI），提供烏克蘭24億美元資金，這將供應烏方額外的防空和空對地彈藥，但也意味著不會立即抵達戰場。

同時，美國將向烏克蘭提供JSOW長程彈藥，「以增強烏克蘭的長程打擊能力」。根據美國空軍與太空軍雜誌（Air & Space Forces Magazine）網站，JSOW低空射程約22公里，高空則為約117.5公里。

烏克蘭也將「在未來一年」獲得「數百枚額外的愛國者和AMRAAM飛彈」；烏國空軍F-16飛官的培訓將會擴大，包括支援明年額外18位飛官的培訓。

美國也已「採取行動，跟國際夥伴協調，干擾全球加密幣網路」，並將持續提高俄羅斯在烏克蘭戰爭的成本，剝奪俄羅斯國防工業基礎資源。

拜登還承諾，在德國舉行烏克蘭防務聯繫小組會議，協調50個國家支持烏克蘭的行動，並在聲明結論表示，「透過這些行動，我的訊息很明確，美國將為烏克蘭提供打贏這場戰爭所需的支持」。

俄烏戰爭 俄羅斯 拜登 澤倫斯基 烏克蘭

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