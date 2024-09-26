俄軍持續推進...稱攻占烏東城鎮烏克蘭斯克 欲完全控制頓內茨克州

俄羅斯軍方今天聲稱已奪取烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）城鎮烏克蘭斯克（Ukrainsk），這是俄軍所取得的最新戰果。

法新社報導，俄羅斯國防部透過通訊應用程式Telegram發布的每日簡報宣告，其部隊已「解放」烏克蘭斯克。在俄國2022年2月全面入侵烏克蘭之前，當地擁有超過1萬人口。

奪下烏克蘭斯克是俄國近幾週來較為重要的戰果之一；俄軍在推進過程中聲稱，已控制一連串村莊和聚落。

莫斯科當局先前已宣布吞併頓內茨克州，烏克蘭斯克位於該州首府頓內茨克市以西約30公里處。

俄軍正試圖控制整個頓內茨克州，並已要求烏軍從當地以及盧甘斯克州（Lugansk）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）撤軍，作為展開和平談判的前提。