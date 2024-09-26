快訊

美第2季GDP成長3％高於預期 初領失業救濟金人數跌至4個月低點

剛動手術救回一名患者 基隆礦工醫院院長黎慶福突倒地驟逝

首家重量級外資機構表態 台新金總經理林維俊：ISS將支持新新併

俄軍持續推進...稱攻占烏東城鎮烏克蘭斯克 欲完全控制頓內茨克州

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導
俄羅斯軍方今天聲稱已奪取烏克蘭東部頓內茨克州城鎮烏克蘭斯克。圖為烏克蘭警察協助民眾從受損的建築物內走出。圖／法新社
俄羅斯軍方今天聲稱已奪取烏克蘭東部頓內茨克州城鎮烏克蘭斯克。圖為烏克蘭警察協助民眾從受損的建築物內走出。圖／法新社

俄羅斯軍方今天聲稱已奪取烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）城鎮烏克蘭斯克（Ukrainsk），這是俄軍所取得的最新戰果。

法新社報導，俄羅斯國防部透過通訊應用程式Telegram發布的每日簡報宣告，其部隊已「解放」烏克蘭斯克。在俄國2022年2月全面入侵烏克蘭之前，當地擁有超過1萬人口。

奪下烏克蘭斯克是俄國近幾週來較為重要的戰果之一；俄軍在推進過程中聲稱，已控制一連串村莊和聚落。

莫斯科當局先前已宣布吞併頓內茨克州，烏克蘭斯克位於該州首府頓內茨克市以西約30公里處。

俄軍正試圖控制整個頓內茨克州，並已要求烏軍從當地以及盧甘斯克州（Lugansk）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）撤軍，作為展開和平談判的前提。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄烏戰快打完？澤倫斯基揭「和平終戰更近了」稱反攻讓普亭被看破手腳

俄軍在庫斯克發動反攻 美國防部：現階段「微不足道」但密切關注

俄軍傳在庫斯克州發起反攻收復部分領土 烏媒轉述西側戰況惡化

烏俄戰爭的新階段？烏克蘭反攻有效但優勢尚待評估，俄軍反制佔領烏東城鎮

相關新聞

俄軍持續推進...稱攻占烏東城鎮烏克蘭斯克 欲完全控制頓內茨克州

俄羅斯軍方今天聲稱已奪取烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）城鎮烏克蘭斯克（Ukrainsk），這是俄軍所取得的最新戰...

澤倫斯基聯大演說 質疑中國、巴西促和動機「別利用烏提升權力」

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)25日在聯合國大會發表演說，對於中國與巴西聲稱為結束俄烏戰爭...

美媒：烏克蘭勝利計畫 拜登政府認為了無新意

美方官員透露，拜登政府對烏克蘭總統澤倫斯基的抗俄戰爭勝利計畫缺乏整體戰略感到憂心，覺得這只不過是把索要更多武器、要求西方...

傳五角大廈頻建議美政府供烏克蘭「越戰曾用的」白磷彈！白宮多次拒絕

NBC引述3名知情美國官員透露，五角大廈高階官員建議美國政府向烏克蘭提供白磷彈在對俄戰場上，但白宮多次拒絕該提議。

普丁更改核武守則 可攻擊非核武國家

俄羅斯愈來愈可能用核武攻擊烏克蘭！俄羅斯總統普丁25日宣布，考慮修改核武使用規範，未來可以攻擊「有核武國」支持的「無核武國」。由於俄烏戰爭持續陷入僵局，烏克蘭希望以西方長程飛彈攻擊俄羅斯，普丁也進一步放寬核武使用因應，讓外界擔心衝突恐更加失控。

川普批澤倫斯基拒達協議終結戰爭 諷最強推銷員

美國前總統川普今天指控烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）拒絕就終結俄烏戰爭「達成協議」，還諷刺他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。