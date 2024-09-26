俄軍持續推進...稱攻占烏東城鎮烏克蘭斯克 欲完全控制頓內茨克州
俄羅斯軍方今天聲稱已奪取烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）城鎮烏克蘭斯克（Ukrainsk），這是俄軍所取得的最新戰果。
法新社報導，俄羅斯國防部透過通訊應用程式Telegram發布的每日簡報宣告，其部隊已「解放」烏克蘭斯克。在俄國2022年2月全面入侵烏克蘭之前，當地擁有超過1萬人口。
奪下烏克蘭斯克是俄國近幾週來較為重要的戰果之一；俄軍在推進過程中聲稱，已控制一連串村莊和聚落。
莫斯科當局先前已宣布吞併頓內茨克州，烏克蘭斯克位於該州首府頓內茨克市以西約30公里處。
俄軍正試圖控制整個頓內茨克州，並已要求烏軍從當地以及盧甘斯克州（Lugansk）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）撤軍，作為展開和平談判的前提。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言