美媒：烏克蘭勝利計畫 拜登政府認為了無新意

美方官員透露，拜登政府對烏克蘭總統澤倫斯基的抗俄戰爭勝利計畫缺乏整體戰略感到憂心，覺得這只不過是把索要更多武器、要求西方解除遠程飛彈使用限制等訴求重新包裝。

華爾街日報指出，連月來澤倫斯基把他的勝利計畫標榜成擊敗俄國的指引，準備在26日訪問白宮時向美國總統拜登簡報，屆時將是拜登政府首度一覽這份計畫的全貌。

然而了解烏方計畫大概輪廓的美、歐高層官員表示，澤倫斯基的勝利計畫還是沒提供戰勝的明確途徑，尤其當前俄軍在戰場正取得緩慢但穩步的斬獲。

其中一名西方高層官員說：「我不以為然，這份計畫了無新意。」

澤倫斯基訂26日訪問華府，然而一些共和黨人益發指控烏克蘭政治人物在干涉美國政壇。澤倫斯基近日因批評共和黨的副總統候選人范斯（JD Vance）而遭抨擊；共和黨籍的眾議院議長強生（MikeJohnson）25日更呼籲撤換烏克蘭駐美大使，理由是他參觀賓州一家製造業工廠的行程顯然是在幫民主黨助選。

華爾街日報認為，儘管美、烏希望在前進的道路上保持一致，然而他們發現時值俄烏戰爭關鍵之際，雙方卻無共同願景。關於取消烏克蘭用西方軍援遠程飛彈深入打擊俄國境內的限制，更是基輔和華盛頓間一大歧見。

幾個月來，拜登一直拒絕鬆綁讓烏克蘭用美、英提供的遠程飛彈深入打擊俄國境內目標，即便英方不斷敲邊鼓，拜登仍堅決不讓；美方官員聲稱，放手讓烏克蘭使用這類武器也不能扭轉乾坤，還會給俄國總統蒲亭有藉口將戰事升級。

美國國務院一名高層24日表示，烏克蘭這份勝利計畫包山包海，從烏克蘭的戰場需求、國內政治改革和經濟等不一而足。但美、歐的官員覺得，這份計畫講得最清楚的部分只在第一階段，即與武器相關的要求，卻缺乏其餘關鍵要素的具體細節。

包括法新社在內的外電報導，澤倫斯基這趟訪美還計劃會見民主、共和兩黨總統候選人。但川普25日抨擊澤倫斯基拿一堆援助卻拒絕就終止俄烏戰爭「達成協議」，還以「地球上最偉大推銷員」諷刺對方每次來完美國就拿到許多錢。