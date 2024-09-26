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傳五角大廈頻建議美政府供烏克蘭「越戰曾用的」白磷彈！白宮多次拒絕

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳五角大廈頻建議美國政府向烏克蘭提供白磷彈在對俄戰場上，但白宮多次拒絕。圖為以色列軍隊疑似向黎巴嫩南部發射白磷彈。美聯社
傳五角大廈頻建議美國政府向烏克蘭提供白磷彈在對俄戰場上，但白宮多次拒絕。圖為以色列軍隊疑似向黎巴嫩南部發射白磷彈。美聯社

NBC引述3名知情美國官員透露，五角大廈高階官員建議美國政府向烏克蘭提供白磷彈在對俄戰場上，但白宮多次拒絕該提議。

白磷彈是一種蠟質物質，接觸氧氣時會立即燃燒，燃燒溫度很高，難以撲滅，且極易附著在衣服或皮膚等表面上，可能導致致命燒傷，且氣味像大蒜，會傷害肺部和眼睛。

美軍曾在第二次世界大戰和越戰中使用白磷彈對付敵軍，但美國目前是利用白磷製造煙霧、掩飾行動並產生照明。五角大廈的建議是向烏克蘭提供白磷以製造光和煙霧，而非用於對付俄軍。

白磷彈並未違反國際法，根據《禁止化學武器公約》，白磷也未被列為化學武器，但國際法禁止交戰方對平民和民用設施使用。

官員指出，五角大廈建議向烏克蘭提供白磷彈，作為多項援助計畫的一部分，其中包括「總統撥款權」的援助計畫。官員表示，如果最終獲得批准，總統撥款權軍援公告可能不會列出白磷彈，就像美國先前向烏克蘭運送但未公開宣布的武器和彈藥一樣。

其中2名官員表示，白磷的惡名以及恐傷及平民的風險，使得拜登政府官員無法批准該項建議。對此五角大廈和白宮國家安全委員會皆未回應置評請求。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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