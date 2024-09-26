普丁更改核武守則 可攻擊非核武國家

俄羅斯愈來愈可能用核武攻擊烏克蘭！俄羅斯總統普丁25日宣布，考慮修改核武使用規範，未來可以攻擊「有核武國」支持的「無核武國」。由於俄烏戰爭持續陷入僵局，烏克蘭希望以西方長程飛彈攻擊俄羅斯，普丁也進一步放寬核武使用因應，讓外界擔心衝突恐更加失控。

烏也要用飛彈攻俄

根據《英國廣播公司》報導，普丁表示，因應目前局勢，俄羅斯打算變更核武的使用前提為，若未來非核武國在核武國支持下，發動聯合攻擊，俄羅斯考慮將以核武反制。此話明顯就是針對有美國、英國、法國等國援助的烏克蘭。

《英廣》分析，烏克蘭近日希望西方讓烏軍用援助的長距離武器攻擊俄羅斯領土，俄羅斯因此提出反制作為。

烏克蘭總統澤倫斯基也將訪問美國，並與美國總統拜登碰面，試圖說服他給烏克蘭更多軍援與更多武器使用授權。俄羅斯過去曾多次揚言使用核武，但目前都沒有實際使用，畢竟主要盟友中國也不希望局勢因核武升溫，中國國家主席習近平就曾提醒普丁，中國反對俄羅斯使用核武。

普丁愈來愈想用核武

但普丁25日指出，若莫斯科遭到西方長程飛彈攻擊，仍不排除使用核武。雖然冷戰期間，美國與蘇聯（俄羅斯前身）都積極發展核武，以保證「互相毀滅」，但隨著科技進步，小型的戰術性核武也成為核武國家對周圍進行威嚇的選項，普丁6月就曾指出，歐洲的核武預警系統並不發達，他也很不滿歐洲國家支持烏克蘭。

《衛報》提到，俄羅斯的外交智庫也有許多鷹派呼籲普丁使用核武威嚇西方，雙方對彼此的施壓力道近月來逐漸增加，但在外交談判上仍持續卡關，令國際相當擔憂。澤倫斯基與普丁都曾提出停戰條件，普丁甚至希望中國、巴西與印度協助調停，但因普丁無法接受部隊撤出烏克蘭，目前外交談判仍卡關。

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