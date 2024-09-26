川普批澤倫斯基拒達協議終結戰爭 諷最強推銷員

美國前總統川普今天指控烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）拒絕就終結俄烏戰爭「達成協議」，還諷刺他是地球上最偉大的推銷員。

法新社報導，共和黨總統候選人川普在北卡羅來納州的造勢活動上嚴詞批評澤倫斯基，他說：「我們持續拿了數十億美元給澤倫斯基，他卻拒絕達成協議。」

川普表示：「每次他來到我們國家，就會帶走600億美元（約新台幣1.9兆元）。」他並狠酸這位烏克蘭總統「可能是地球上最偉大的推銷員」。

川普譏諷：「你現在還剩下什麼？這個國家徹底被消滅了。」

川普相當不滿華府和五角大廈對基輔提供的龐大援助，有人提議讓川普與澤倫斯基在正於紐約舉行的聯合國大會的場邊會面。

但根據美國媒體，這場會面預料將會取消。美媒報導，川普不欣賞澤倫斯基接受「紐約客週刊」（TheNew Yorker）的訪談內容，因為澤倫斯基認為這位78歲的共和黨人「並非真的知道如何終結這場戰爭」。

川普發表這段言論不久前，澤倫斯基甫在聯合國發表演說，控稱俄羅斯可能正謀劃對烏克蘭核電廠發動災難性攻擊。

川普9月初指出，他有一套計畫「保證」可以終結這場戰爭，但除非他選上總統，否則不會披露計畫細節。

他也一再宣稱，如果重返白宮，會在24小時內終結俄烏戰爭，但未說明如何解決。

近幾個月來，他一直批評美國對烏克蘭的資助，同時要求歐洲加碼援助。

經法新社詢問，川普團隊拒絕證實川普與澤倫斯基的會面是否已經取消。