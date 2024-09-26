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路透：俄國有軍火公司在中國開發及生產新型無人機

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
路透社獨家報導，俄軍火公司在大陸開發及生產無人機。圖為俄羅斯總統普亭今年9月19日參觀聖彼得堡的無人機生產設施。 （路透）
路透社獨家報導，俄軍火公司在大陸開發及生產無人機。圖為俄羅斯總統普亭今年9月19日參觀聖彼得堡的無人機生產設施。 （路透）

路透社報導，根據歐洲情報機構的兩名消息人士和路透社查閱的文件，俄羅斯已在中國建立了一項武器計劃，以開發和生產用於對烏克蘭戰爭的遠程攻擊無人機。

報導稱，其中一份文件顯示，俄羅斯國有軍火公司 Almaz-Antey 的子公司 IEMZ Kupol 在當地專家的幫助下，在中國開發了一種名為 Garpiya-3 (簡稱G3) 的新型無人機並進行了飛行測試。Kupol公司今年稍早向俄羅斯國防部發送的報告概述了其工作。

報導稱，Kupol並在隨後的更新中告訴俄國防部，它能夠在中國的一家工廠大規模生產包括G3在內的無人機，因此這些武器可以部署在烏克蘭的「特種軍事行動」中，莫斯科用這個術語來形容這場戰爭。

對此一獨家訊息，報導稱，兩家俄羅斯的軍火公司都沒有回應，而中國外交部告訴路透社，它不知道有這樣的項目，並補充說北京對無人機或無人機的出口採取嚴格的控制措施。

而白宮國家安全委員會表示，對路透這一無人機計畫的報導深感擔憂，認為這一計畫似乎是一家中國公司向美國制裁的俄羅斯公司提供致命援助的例子。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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