快訊

燕子颱風周末恐生成！專家：發展後的大小是關鍵 1狀況會更靠近台灣

荒淫上流社會？倫敦高級飯店隱密的「性經濟」

評／鋸箭辦超思案 檢調勾勒「商人害國庫失血」意象

波蘭外長聯合國演講 譴責俄羅斯綁架烏克蘭兒童

中央社／ 華沙25日專電
波蘭外交部長席科斯基（RadosławSikorski）25日聯合國演講中嚴厲抨擊俄羅斯綁架烏克蘭兒童的行為，指將他們帶到俄羅斯境內，進行洗腦運動。美聯社
波蘭外交部長席科斯基（RadosławSikorski）25日聯合國演講中嚴厲抨擊俄羅斯綁架烏克蘭兒童的行為，指將他們帶到俄羅斯境內，進行洗腦運動。美聯社

根據波蘭外交部發布訊息，波蘭外交部長席科斯基（RadosławSikorski）25日聯合國演講中嚴厲抨擊俄羅斯綁架烏克蘭兒童的行為，指將他們帶到俄羅斯境內，進行洗腦運動。

席科斯基在聯合國安理會的烏克蘭局勢會議上發言，稱俄羅斯此作為如同納粹德國在二戰期間對蘇聯和波蘭兒童的罪行。批評俄羅斯不僅以炸彈攻擊烏克蘭兒童，還將他們綁架到俄羅斯，試圖剝奪他們的記憶與民族身份。

席科斯基質問俄羅斯大使涅班濟亞（VasilyNebenzya）：「你對烏克蘭被綁架兒童的所作所為，與德國納粹對蘇聯和對波蘭的孩子有什麼不同？」「你知道偷竊另一個國家的孩子等於種族滅絕嗎？」

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭一直是烏克蘭最強大的盟友之一。波蘭經常譴責俄羅斯的戰爭罪行，並呼籲進行國際調查。

去年，波蘭與歐盟委員會發起了一項聯合倡議，以追蹤被俄羅斯綁架的烏克蘭兒童。根據烏克蘭政府的官方資料庫，已經有超過1萬9500名兒童在持續的戰爭期間被俄羅斯驅逐出境或被迫流離失所。

國際刑事法院（ICC）以俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，烏克蘭兒童遭強制遣送到俄羅斯為由，於2023年3月指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）犯下戰爭罪，並對他發出逮捕令。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

以色列、真主黨休兵？法、美推21天臨時停火 援引聯合國1701決議

英相施凱爾：好奇俄羅斯為何還有臉現身聯合國

聯合國2758決議 侯友宜：中華民國有中華民國憲法

澤倫斯基聯合國演說：俄羅斯只能接受和平方案

相關新聞

普亭對西方劃新紅線：俄若遭常規飛彈攻擊 可能動用核武

俄羅斯總統普亭今天警告西方，俄國若遭常規飛彈攻擊，可能會動用核武，無核武國家在擁核國家支持下侵犯俄國，將被莫斯科當局視為...

波蘭外長聯合國演講 譴責俄羅斯綁架烏克蘭兒童

根據波蘭外交部發布訊息，波蘭外交部長席科斯基（RadosławSikorski）25日聯合國演講中嚴厲抨擊俄羅斯綁架烏克...

英相施凱爾：好奇俄羅斯為何還有臉現身聯合國

英國首相施凱爾今天在聯合國安全理事會發言，除了批評俄羅斯侵略烏克蘭嚴重違反聯合國憲章，也提到俄羅斯政府對待自己的人民如絞...

外媒揭俄羅斯祕密武器計畫 在大陸製造無人機部署烏克蘭戰爭

根據歐洲情報消息來源與路透社檢視的文件顯示，俄羅斯在大陸成立一個祕密武器計畫，以開發和製造長程攻擊無人機，部署在烏克蘭的...

俄軍稱再奪頓內茨克州2村莊 兩軍於烏東重鎮激烈交火

俄羅斯軍方今天發表部隊取得的最新成果，稱已於烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）再占領2座村莊。此外，前煤礦城鎮布格...

猛烈砲火空中轟炸！俄軍強攻烏軍東部據點 烏分析師：撤出在所難免

路透24日引述俄羅斯的戰爭部落客和官媒說法報導，俄軍已開始強攻烏克蘭東部的山頂小鎮胡歷達爾（Vuhledar）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。