波蘭外長聯合國演講 譴責俄羅斯綁架烏克蘭兒童

根據波蘭外交部發布訊息，波蘭外交部長席科斯基（RadosławSikorski）25日聯合國演講中嚴厲抨擊俄羅斯綁架烏克蘭兒童的行為，指將他們帶到俄羅斯境內，進行洗腦運動。

席科斯基在聯合國安理會的烏克蘭局勢會議上發言，稱俄羅斯此作為如同納粹德國在二戰期間對蘇聯和波蘭兒童的罪行。批評俄羅斯不僅以炸彈攻擊烏克蘭兒童，還將他們綁架到俄羅斯，試圖剝奪他們的記憶與民族身份。

席科斯基質問俄羅斯大使涅班濟亞（VasilyNebenzya）：「你對烏克蘭被綁架兒童的所作所為，與德國納粹對蘇聯和對波蘭的孩子有什麼不同？」「你知道偷竊另一個國家的孩子等於種族滅絕嗎？」

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭一直是烏克蘭最強大的盟友之一。波蘭經常譴責俄羅斯的戰爭罪行，並呼籲進行國際調查。

去年，波蘭與歐盟委員會發起了一項聯合倡議，以追蹤被俄羅斯綁架的烏克蘭兒童。根據烏克蘭政府的官方資料庫，已經有超過1萬9500名兒童在持續的戰爭期間被俄羅斯驅逐出境或被迫流離失所。

國際刑事法院（ICC）以俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，烏克蘭兒童遭強制遣送到俄羅斯為由，於2023年3月指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）犯下戰爭罪，並對他發出逮捕令。