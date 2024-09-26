英相施凱爾：好奇俄羅斯為何還有臉現身聯合國

英國首相施凱爾今天在聯合國安全理事會發言，除了批評俄羅斯侵略烏克蘭嚴重違反聯合國憲章，也提到俄羅斯政府對待自己的人民如絞肉塊。他說，他想知道俄羅斯「為何還有臉現身聯合國」。

英國國防部估計，自俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，已有超過61萬名俄軍受傷或死亡。施凱爾（Keir Starmer）問，這一切到底是為了什麼。

他說，作為聯合國安全理事會常任理事國之一，俄羅斯理應維護聯合國憲章標舉的人性尊嚴，而不是對待自己的人民如「丟到絞肉機的肉塊」。

施凱爾今天在安理會觸及中東、蘇丹和烏克蘭情勢，明天將接續在聯合國大會演說。

他強調，各界必須確保違反聯合國憲章者為自己的行徑負起責任，而近30年來最重大的違反聯合國憲章的行為，卻是由安理會其中一個常任理事國犯下。

俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭不僅非法、威脅全球安全，也造成巨大的人類苦難。據聯合國統計及核實，2022年全面爆發的戰爭已累計造成超過3萬5000名烏克蘭平民傷亡；同時，烏克蘭官方資料顯示，有近2萬名烏克蘭兒童遭強制遷移至俄羅斯。

施凱爾說，這些兒童講白了就是被「綁架」。

他強調，侵略行為不可被允許獲得回報；國界不可訴諸武力手段強制重劃。俄羅斯必須結束這場自己起頭的非法戰爭、離開烏克蘭。「烏克蘭領土完整」必須是任何公正且持久和平的基礎；任何不承認這一點的所謂和平進程只會被俄羅斯利用，成為俄羅斯重整旗鼓、捲土重來的藉口。

英國首相府預告，施凱爾明天的聯大演說重點之一是對外與對內事務的密切關聯。

他將指出，英國的國際參與及聲望攸關英國的國家安全、穩定和繁榮。戰爭、貧窮和氣候變遷等全球挑戰，終究都會反彈至英國國內，削弱英國安全、傷害英國經濟，並導致前所未見的移民規模。

施凱爾將強調，與其僅是試圖管控這些全球問題帶來的影響，不如與國際夥伴合作，解決問題。