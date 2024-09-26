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普亭對西方劃新紅線：俄若遭常規飛彈攻擊 可能動用核武
俄羅斯總統普亭今天警告西方，俄國若遭常規飛彈攻擊，可能會動用核武，無核武國家在擁核國家支持下侵犯俄國，將被莫斯科當局視為「聯合攻擊」。
路透社報導，普亭（Vladimir Putin）指出：「有人提議，任何無核武國家在擁核國家參與或支持下侵犯俄國，都將被視為對俄羅斯聯邦（Russian Federation）的聯合攻擊。」
他表示，俄羅斯轉為使用核武的條件也已清楚確立，如果莫斯科當局發現大規模飛彈、飛機或無人機開始攻擊俄國，就會考慮採取核武措施。
此外，普亭也提及，如果俄羅斯或盟友白俄羅斯受到侵犯，包括遭到常規武器攻擊，俄國將保留動用核武的權利。
據報導，普亭證實了俄羅斯的核理論（nucleardoctrine）正在改變。他指稱，這些說明經過仔細調整，與俄國面臨的現代軍事威脅相應。
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