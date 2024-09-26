澤倫斯基聯大演說 示警普亭計劃攻擊烏克蘭核電廠
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在聯合國大會演說中指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）計劃攻擊烏克蘭核電廠，並示警將出現災難性的後果。
法新社報導，澤倫斯基告訴聯合國大會（UNGeneral Assembly）：「最近我又收到我國情報單位一份令人擔憂的報告。現在蒲亭確實看起來正在策劃攻擊我國核電廠及基礎設施，目標是讓電廠與電網斷聯。」
澤倫斯基以英語發表這次演說。他並提到，俄方運用衛星來蒐集有關烏克蘭核能基礎設施的圖像與細部資訊。
澤倫斯基表示：「能源系統任何重大事故都可能導致核災，這一天永遠不應到來。莫斯科當局必須了解此事，而這有一部分得仰賴你們施壓侵略者的決心。」
澤倫斯基並質疑中國及巴西推動與俄談判的動機，表示烏克蘭永遠不會接受外部強加的協議。
他告訴聯合國大會：「烏克蘭人民永遠不會接受，永遠不會。為什麼世界上會有人認為，這種不適合當今任何人的殘忍殖民過往，現在可以強加在烏克蘭身上？」
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