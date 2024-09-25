外媒揭俄羅斯祕密武器計畫 在大陸製造無人機部署烏克蘭戰爭

中央社／ 基輔25日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。 美聯社
俄羅斯總統普亭。 美聯社

根據歐洲情報消息來源與路透社檢視的文件顯示，俄羅斯在大陸成立一個祕密武器計畫，以開發和製造長程攻擊無人機，部署在烏克蘭的戰爭。

根據俄羅斯國營武器製造商金剛石－安泰（Almaz-Antey）子公司IEMZ庫波爾（IEMZ Kupol）今年稍早遞交俄羅斯國防部的報告，庫波爾在當地專家的協助下，已在大陸研發和試飛最新型Garpiya-3（G3）無人機。

庫波爾在後續更新報告中告訴俄國防部，該公司已可以在大陸工廠大規模生產G3在內的無人機，因此可以部署在烏克蘭的特殊軍事行動。

庫波爾、金剛石－安泰和俄羅斯國防部未回應置評要求。大陸外交部則告訴路透社，未得知這類計畫，並稱大陸對無人機出口有嚴格的管制措施。

國際戰略研究所（IISS）研究員辛茲（Fabian Hinz）表示，無人機從大陸運交到俄羅斯，一旦獲得證實，將會是一項重大發展。

根據庫波爾給俄國防部的報告，G3搭載50公斤酬載可飛行約2000公里。G3的樣本機和部分其他在大陸製造的無人機已送到在俄羅斯的庫波爾，以進行更多測試，同樣也有大陸專家的參與。

根據路透社查閱的兩份不同文件，庫波爾在俄羅斯伊熱夫斯克市（Izhevsk）總部已取得7架在大陸生產的軍事無人機，包括2架G3。

這些文件是一家俄羅斯公司今年夏天開給庫波爾的發票。歐洲情報消息來源表示，這家俄羅斯公司扮演庫波爾和大陸供應商之間的中間人角色。

這些發票未載明交貨日期或大陸供應商的身分，其中一張發票要求以人民幣支付款項。

消息人士總共出具路透社5份文件，包括庫波爾今年上半年給俄國防部的2份報告和兩張發票，以支持他們宣稱俄羅斯在大陸生產用於烏克蘭戰爭的無人機計畫確實存在。這個計畫過去從未被媒體披露。

庫波爾遞交國防部的報告未提供和這項無人機計畫相關的精確位置。路透社也無法確定俄羅斯國防部是否批准庫波爾進行這項生產提案。

北京當局則一再否認大陸或中企供應俄羅斯攻打烏克蘭的武器，堅稱大陸秉持一貫中立立場。

根據庫波爾給俄國防部的報告，G3是Garpiya-A1的升級版，由大陸專家根據Garpiya-A1藍圖重新設計。

庫波爾表示，在大陸的生產計畫8個月內將就緒以生產大陸設計的REM 1攻擊無人機，這款無人機可搭載400公斤酬載。2名歐洲情報消息人士表示，這套系統和美國死神（Reaper）無人機類似。

消息來源表示，另一家俄羅斯國防公司TSK Vektor在這項計畫中扮演庫波爾和大陸供應商的中間人角色。他們表示，TSK Vektor和深圳的Redlepus TSKVector Industrial合作。但他們未說明Redlepus的角色。

TSK Vektor和Redlepus都未回應路透的置評請求。

根據路透社檢視的另一文件顯示，庫波爾、TSKVektor和Redlepus將在新疆喀什經濟特區成立一家中俄聯合無人機研發生產中心。

路透社未能查出這份有上述三家公司商標文件的發文者或收文者。文件中表示，這個80公頃的先進無人機研發製造基地每年將可以生產800架無人機。但文件中未提供開始運作的時間表。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上週表示，俄軍2023年取得約14萬架無人機，莫斯科計畫提高今年的數量10倍。

普亭在聖彼得堡一場關於無人機生產的會議上指出：「回應戰場需求速度快者贏得勝利」。

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