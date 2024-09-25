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俄軍稱再奪頓內茨克州2村莊 兩軍於烏東重鎮激烈交火
俄羅斯軍方今天發表部隊取得的最新成果，稱已於烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）再占領2座村莊。此外，前煤礦城鎮布格列達爾（Vugledar）戰事激烈。
法新社報導，俄軍今年已聲稱在烏東控制多個地點，即使烏克蘭跨境對俄國領土發動攻勢，俄軍仍在持續推進。
俄羅斯國防部在通訊應用程式Telegram發布聲明指出，其部隊已「解放」頓內茨克州的戈斯特雷（Gostre）和赫里霍里夫卡（Grigorivka）聚落。
莫斯科當局先前聲稱已吞併頓內茨克州，其中戈斯特雷村位在首府頓內茨克市以西30公里處；赫里霍里夫卡則位於另一個俄國的重要目標、山頂城鎮察蘇夫雅（Chasiv Yar）附近。
軍事記者也報導，烏軍在頓內茨克州南部的前煤礦城鎮布格列達爾面臨危險局勢，當地正在進行激烈的戰鬥。
英國國防情報單位今天表示：「俄羅斯部隊目前極有可能從3個方向威脅該鎮（指布格列達爾）。」
華府智庫華盛頓戰爭研究所（Institute for the Studyof War）昨天表示：「即使布格列達爾可能被奪下，但不太可能為俄羅斯部隊進一步的攻擊行動產生特別的作戰優勢。」
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