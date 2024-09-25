快訊

藍白封殺總預算 卓榮泰宴請綠委時嘆：原可報告亮點、如今黯淡無光

永和住處樓下傳槍響！蕭美琴報平安直呼 「沒事」：事發時我不在家

獨／壽險業今年前八月誕生6張「百億神單」 合計售出超過900億元

聽新聞
0:00 / 0:00

俄軍稱再奪頓內茨克州2村莊 兩軍於烏東重鎮激烈交火

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導
俄羅斯軍方稱已於烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）再占領2座村莊。 法新社
俄羅斯軍方稱已於烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）再占領2座村莊。 法新社

俄羅斯軍方今天發表部隊取得的最新成果，稱已於烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）再占領2座村莊。此外，前煤礦城鎮布格列達爾（Vugledar）戰事激烈。

法新社報導，俄軍今年已聲稱在烏東控制多個地點，即使烏克蘭跨境對俄國領土發動攻勢，俄軍仍在持續推進。

俄羅斯國防部在通訊應用程式Telegram發布聲明指出，其部隊已「解放」頓內茨克州的戈斯特雷（Gostre）和赫里霍里夫卡（Grigorivka）聚落。

莫斯科當局先前聲稱已吞併頓內茨克州，其中戈斯特雷村位在首府頓內茨克市以西30公里處；赫里霍里夫卡則位於另一個俄國的重要目標、山頂城鎮察蘇夫雅（Chasiv Yar）附近。

軍事記者也報導，烏軍在頓內茨克州南部的前煤礦城鎮布格列達爾面臨危險局勢，當地正在進行激烈的戰鬥。

英國國防情報單位今天表示：「俄羅斯部隊目前極有可能從3個方向威脅該鎮（指布格列達爾）。」

華府智庫華盛頓戰爭研究所（Institute for the Studyof War）昨天表示：「即使布格列達爾可能被奪下，但不太可能為俄羅斯部隊進一步的攻擊行動產生特別的作戰優勢。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

猛烈砲火空中轟炸！俄軍強攻烏軍東部據點 烏分析師：撤出在所難免

澤倫斯基聯合國演說：俄羅斯只能接受和平方案

父子超強運！他爽中近400萬獎金 曝兒子2個月前才中300多萬

凌陽邊緣AI晶片紅了 成為美對陸祭車聯網轉硬體禁令後搶手貨

相關新聞

俄軍稱再奪頓內茨克州2村莊 兩軍於烏東重鎮激烈交火

俄羅斯軍方今天發表部隊取得的最新成果，稱已於烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）再占領2座村莊。此外，前煤礦城鎮布格...

猛烈砲火空中轟炸！俄軍強攻烏軍東部據點 烏分析師：撤出在所難免

路透24日引述俄羅斯的戰爭部落客和官媒說法報導，俄軍已開始強攻烏克蘭東部的山頂小鎮胡歷達爾（Vuhledar）。

與普丁相見歡？馬來西亞首相安華訪俄的深層原因

2024年9月4日至5日，馬來西亞首相安華應邀出席在俄羅斯海參威舉辦的第九屆東方經濟論壇（EEF），並與俄羅斯總統普丁會面。這是安華繼越南和印尼領導人之後，今年第三位與普丁會晤的東南亞國家領導人。

俄攻烏克蘭中部致電力中斷 空襲札波羅熱釀1死7傷

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯連夜攻擊烏國中部波塔瓦州，破壞能源基礎設施，導致20個聚落停電；俄軍也對烏南札波羅熱市發動大規...

部分國土將暫時在俄羅斯占領之下 捷克總統：烏克蘭需採「現實態度」

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）日前接受紐約時報採訪時表示，他認為烏克蘭人和他們的支持者現在應該面對現實， 烏克蘭...

澤倫斯基抵美國 為何趕在此時遞交「勝利計畫」？

烏克蘭總統澤倫斯基22日抵達美國賓州展開至關重要訪問，期間他將會提出基輔如何終結跟俄羅斯戰爭的願景，也就是所謂的「勝利計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。