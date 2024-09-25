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猛烈砲火空中轟炸！俄軍強攻烏軍東部據點 烏分析師：撤出在所難免

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭東部頓內次克州前線城鎮胡歷達爾，攝於2023年10月。資料照片。路透
烏克蘭東部頓內次克州前線城鎮胡歷達爾，攝於2023年10月。資料照片。路透

路透24日引述俄羅斯的戰爭部落客和官媒說法報導，俄軍已開始強攻烏克蘭東部的山頂小鎮胡歷達爾（Vuhledar）。

儘管烏軍8月初入侵俄羅斯庫斯克州，試圖迫使莫斯科調兵，但根據多分開源地圖，烏東俄軍8月以2年內最快的速度進攻，一直沿著頓內次克州約150公里前線向西朝著關鍵點推進，烏軍後勤樞紐波克羅夫斯克（紅軍城）則是一個重要目標。

俄軍17日攻佔波克羅夫斯克附近的烏克蘭斯克（Ukrainsk），現正進入波克羅夫斯克以南約80公里的胡歷達爾（俄方稱為烏格列達爾，Ugledar）。出生於烏克蘭的親俄軍事部落客波多利亞卡（Yuri Podolyaka）說，「俄方部隊已經進入胡歷達爾，該鎮的風暴已經開始」。

自2022年俄烏戰爭開打以來，烏軍就以胡歷達爾為據點，一直在抵禦俄軍進攻；多名親俄戰爭部落客證實了俄軍的攻勢。俄羅斯國防部表示，俄軍已在包括胡歷達爾的一系列定居點打敗烏軍，東部集團軍則改善了戰術位置，但沒有公布胡歷達爾的進一步詳情。

根據俄羅斯官媒發布的未經核實影像，戰前擁有超過14000人口的胡歷達爾遭到猛烈砲火和空中轟炸。該鎮軍民行政局沒有立即回應置評請求，烏克蘭軍方沒有提及俄軍在胡歷達爾周圍的戰果，但承認該地區有戰鬥。

根據烏克蘭武裝部隊總參謀部24日晚間發布的報告指出，俄軍在胡歷達爾和2個附近的村落周圍發動8次攻擊，到目前為止已擊退半數。跟烏克蘭國防部關係密切的戰爭繪圖網站「DeepState」則在社群媒體Telegram上表示，俄軍正試圖包圍胡歷達爾，並一直用砲兵和導引炸彈進行猛轟。

路透指出，俄軍擁有數量上的優勢，相對迅速向西推進，已涉及包圍多個城鎮，並迫使常常精疲力盡的烏軍撤退。基輔的軍事分析師穆辛克（Oleksandr Musienko）表示，「我認為，鑑於發展趨勢，逐步撤出當地陣地在所難免」，並指胡歷達爾已履行烏東前線防禦作用。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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