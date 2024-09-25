俄羅斯空襲烏克蘭哈爾科夫市 澤倫斯基：釀3死31傷
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯今天下午鎖定烏國東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）若干目標發動空襲，造成3人死亡、至少31人受傷。
綜合法新社與路透社報導，澤倫斯基在社群媒體平台X發文說：「俄國飛彈鎖定的目標包括1棟公寓大樓、1家麵包店及1座體育館。換言之，這是老百姓日常生活的一環。」
澤倫斯基發布的照片顯示，遇襲的1棟九層樓公寓建築局部外牆墜落、窗戶破裂，建物的殘磚碎瓦掉落在街道上。他補充說，搜救行動正在進行中。
俄羅斯空襲哈爾科夫市之際，各國領袖正齊聚紐約參與聯合國大會（Nations General Assembly）。
拍攝自空襲現場的照片顯示，這棟公寓被炸出一個大洞，其中幾層完全被摧毀；當地官員說，這棟大樓遭飛彈直接擊中。
州檢察官在社群媒體Telegram發文指出，俄羅斯發射8枚導引炸彈，其中6枚擊中哈爾科夫的若干目標。
哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）說，這次空襲以該市人口最稠密的地帶為目標。
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