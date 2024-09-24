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俄攻烏克蘭中部致電力中斷 空襲札波羅熱釀1死7傷
烏克蘭當局今天表示，俄羅斯連夜攻擊烏國中部波塔瓦州，破壞能源基礎設施，導致20個聚落停電；俄軍也對烏南札波羅熱市發動大規模空襲，造成1死7傷，其中2名傷者未成年。
路透社報導，波塔瓦州（Poltava Oblast）州長普羅寧（Filip Pronin）在通訊應用程式Telegram發布聲明指出，無人機墜落的碎片損壞了幾棟房屋，但未釀成人員傷亡，同時緊急服務部門正儘速處理電力問題。
普羅寧還表示：「碎片破壞了波塔瓦州能源基礎設施，導致20個聚落停電。」
烏國東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）州長費多羅夫（Ivan Fedorov）發布最新消息指出，札波羅熱市（Zaporizhzhia）昨天遭到攻擊，導致1人死亡，至少7人受傷，傷者包括1名13歲女孩及1名15歲少年。
根據俄羅斯戰爭部落客及官媒，俄軍已開始猛攻烏東重鎮布格列達爾（Vuhledar）。當地自2022年俄烏戰爭爆發以來，一直抵抗俄軍進犯至今。
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